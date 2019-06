Jácome promete a Baltar que DO no se presentará a las autonómicas de 2020 por "lealtad"

Miguel Caride y Laura Nóvoa fueron los cabezas de lista de DO en las autonómicas de 2016. // Iñaki Osorio

"Si votamos siempre a la misma gente, tendremos siempre los mismos resultados. Para conseguir algo diferente, hay que votar diferente. Democracia Ourensana siempre es el partido diferente". Así pedía Gonzalo Jácome el apoyo para su partido en septiembre de 2016, en la campaña de las autonómicas. A las elecciones gallegas que se celebrarán en 2020, DO no concurrirá por "lealtad" tras el acuerdo suscrito con Baltar, para no restar votos al PP en una provincia clave para que Feijóo pueda conservar la mayoría absoluta.

"Nosotros vivimos en Ourense y la discriminación que ha tenido esta provincia en los últimos años ha sido salvaje. Si Democracia Ourensana entra, vamos a hacer que venga más dinero de Santiago, con lo cual nuestra calidad de vida va a mejorar", prometía Jácome al electorado en aquellas autonómicas.

El abogado Miguel Caride, actual concejal electo, fue el cabeza de lista de DO en la cita de septiembre de 2016. Democracia Ourensana obtuvo sus mejores resultados en unos comicios al Parlamento de la Xunta: 7.723 votos (quinta fuerza política en la provincia). En octubre de 2012,la formación ya había logrado 4.245 sufragios con Rafael Martínez Cachafeiro como número uno de la candidatura. Es uno de los fundadores del partido y protagonista involuntario de un vídeo de hace años de Auria TV, que se ha hecho viral tras el pacto con Baltar que da la Alcaldía a Jácome, y en el que se celebra un animoso magosto brindando con vino. Rafa Reporter, que ya había logrado superar los resultados de las autonómicas de 2009 (1.066 votos) y 2005 (623), lleva años distanciado de Jácome, tras la salida de la exedil Susana Gómez, que en las pasadas municipales fue la número dos de VOU.

Tampoco está ya en Democracia Ourensana Laura Nóvoa, que era la segunda candidata en la lista del partido en las últimas autonómicas, las de 2016. Edil en el anterior mandato en el Concello de Ourense -en uno de los últimos plenos votó en sentido contrario a su partido-, se marchó, crítica y decepcionada, tras no figurar en puestos relevantes de la última candidatura de DO.

El pacto entre Jácome y Baltar con el que se reparten Concello y Diputación, firmado por ambos líderes a pie de página, incluye un anexo específico de alcance político, breve pero concluyente. "Democracia Ourensana é un partido de ámbito local e provincial. E, en base á lealdade mutua que inspira este acordo, renuncia a competir electoralmente co Partido Popular en procesos que trascendan os límites xeográficos da provincia. Polo tanto, non se presentará a eleccións autonómicas, xerais ou mesmo europeas".