A Autocares Pérez no le constan quejas sobre el transporte escolar en Maside y O Carballiño

Desde Autocares Pérez, ante la denuncia de la asociación juvenil Asesgal de un supuesto incumplimiento de horario en los colegios de A Uceira en O Carballiño y de Maside, aclaran que esta empresa nunca ha recibido queja alguna ni de la dirección de los centros ni de los profesores, ni tampoco de padres o alumnos respecto al horario de los servicios que "es el contratado por la Consellería de Educación y que la empresa no puede variar".

Asimismo, señalan que el horario reseñado de los lunes por la tarde no es de los colegios de A Uceira ni Maside sino del IES nº 1 de O Carballiño con horario de entrada a las 16.00 horas, por lo que la hora de recogida de los alumnos de las 15,30 "es la correcta y se hace por interés de los alumnos y no del propio de la empresa, como gratuitamente se dice". Esta empresa, como contratista, está obligada a cumplir lo contratado y "no puede modificar los términos del contrato sin la autorización, en este caso, de la Consellería que es la única competente para decidir sobre la jornada única y no la empresa que presta los servicios".

Apuntan que en los meses de septiembre y junio sí presta los servicios en jornada de mañana con autorización de la Consellería, que "siempre se ha hecho sin que hubiese habido problema alguno".