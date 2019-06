Rayones de 'Peperos fóra' y 'Kacikes' en el coche del líder de NN XX: "Han logrado que tenga aún más ganas"

"Hoy a la mañana [por ayer], al coger el coche para ir a trabajar, vi el desastre. Me llamó la atención el cristal roto. Después, al ver todo rayado y los mensajes de "Pepero fóra" y "Kazikes", sentí mala leche y disgusto. ¿Pero quién está tan mal como para llegar a este extremo?" Alberto Fraguas, de 28 años, es el presidente de Novas Xeracións (NN XX) del PP de Ourense desde principios de año. Militante desde hace 4 años, fue el número 14 en la lista de Jesús Vázquez a las elecciones municipales. Su coche fue objeto de daños y rayones con tinte político, en el garaje comunitario. Ayer presentó denuncia en la comisaría. La Policía investiga los hechos, que constituyen delito de daños porque la cifra supera con creces el mínimo de 400 euros. Le hicieron rayones y le destrozaron, con un objeto contundente, un faro y la luna delantera. Él atribuye el acto a un ataque político que no lo arredra, sino al contrario. "Lo que han conseguido es que tenga todavía más fuerza y más ganas".

Los daños a su vehículo tuvieron lugar en su garaje comunitario, en el barrio de Barrocás, entre las 23.20 hora del domingo y las 9.30 horas de ayer. La cochera no cuenta con sistema de videovigilancia, lo que dificulta la localización del autor o autores. Fraguas tiene el vehículo asegurado a todo riesgo. Ayer, después de que la Policía Científica efectuara una inspección ocular y reportaje fotográfico, lo envió al chapista y hoy el perito lo examinará. Los daños, todavía sin cuantificar, se prevén elevados.

"Al ir en la candidatura de Jesús Vázquez, apareces en los panfletos y tu cara llega a los buzones. Está claro que quien fue sabía que soy del PP", lamenta el responsable local de Nuevas Generaciones. "Antes de políticos somos personas. Por muy mal que pueda parecer un partido, o lo que pasa en unas instituciones o en otras, no es de recibo pagarlo con un militante raso".

El PSOE se suma a la repulsa

Fraguas no sabe quién pudo ser. "No sospecho de nadie, como le dije a la policía, porque tampoco conozco a los 200 vecinos que somos". Es el primer incidente que sufre en sus 4 años de militancia. Su móvil no dejó de sonar ayer. Multitud de compañeros del PP y cargos públicos le mostraron su apoyo. Organizaciones rivales, como las Xuventudes Socialistas, también expresaron su repulsa. "Condeamos o acoso recibido polo compañeiro de Novas Xeracións Alberto Fraguas. Os delitos vandálicos non poden ser unha ferramenta política en pleno século XXI. O diálogo e a palabra son os piares fundamentais da nosa democracia, a violencia e o odio non".

El alcalde, Jesús Vázquez, considera "inaceptable" que "en pleno século XXI e con máis de 40 anos de democracia teñamos que sufrir este tipo de feitos que atentan contra a liberdade política de calquera cidadán". Los populares consideran que es un delito de odio "porque supón un claro ataque a Fraguas pola súa pertenza ao PP".