El exdelegado de la Xunta esgrime "7 informes" a favor de la Fiscalía más la posible prescripción

"Despois de 20 anos, por fin chegou o día de que a xustiza tome unha determinación por uns feitos que en ningún momento consideramos delictivos. E non só nós, senón tamén a Fiscalía en sete informes ao longo desta instrucción", destacó ayer el exdelegado territorial de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez (PP), en el banquillo junto a otros diez acusados por un presunto fraude en subvenciones a la Unión Europea, por unas obras para una planta de biomasa que no se correspondieron con el fin previsto en las ayudas públicas, en 1999, cuando Martínez era el alcalde de A Arnoia y presidente del grupo local de gestión de los fondos Leader, Ceivam. Es un proceso que se ha eternizado casi 13 años desde que se presentó la denuncia.

Las defensas solicitan la prescripción "clara y amplia" de la causa. Esa ha sido la cuestión central de la primera sesión del juicio, que tuvo lugar ayer por espacio de dos horas. La Audiencia Provincial tendrá que resolver. Los letrados expusieron ss razones para solicitar la absolución por la caducidad de la responsabilidad penal. Además, consideran que no hay legimitidad para que ejerza la única acusación (puesto que la Fiscalía pide el sobreseimiento) la denominada "Asociación para o Progreso do Ribeiro", vinculada al PSOE. El exsenador Miguel Fidalgo, asistió a la sesión de ayer, entre el público.

Los abogados exponen que el Ministerio de Agricultura fue resarcido y no consideró que había sido perjudicado pese al mal uso de la subvención -concedida en diciembre de 1999-, y que la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, cuando ordenó en 2009 la devolución de las ayudas, no dedujo testimonio por ningún presunto delito. Creen que aquella vía judicial zanjó el debate.

En cambio, el letrado de la acusación popular, José Arcos, defiende que no se puede hablar de prescripción individual de delitos, como fueron argumentando las defensas en sus turnos, porque existe una unidad delictiva. Recuerda que la doctrina Atutxa del Tribunal Supremo lo faculta para proteger "un bien jurídico de titularidad colectiva", como es el interés público ante presuntos delitos como el fraude en subvenciones o la malversación. La Audiencia Provincial aceptó su personación en 2009.

Hasta 14 años hasta declarar

La denuncia penal se presentó en septiembre de 2006, el BNG se personó posteriormente -después renunció a mantener acciones- y hasta 2009 no se tomó declaración a los primeros investigados, como el propio Martínez, interrogado en mayo de ese año. "Está todo prescrito", afirma su letrado, Jorge Temes. Algunos acusados no fueron citados hasta 2013.

La causa esclarece presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. Los hechos se remontan a 1999, a raíz de la presentación de un proyecto de construcción de una planta de biomasa en Arnoia al amparo del Plan Leader II- donde Martínez era alcalde en ese momento- por un importe de 13 millones de pesetas (78.131,57 euros). La Fiscalía pide la absolución. La edificación presuntamenteno llegó a levantarse, sino que se rehabilitó un galpón ya construido. La acusación considera que Martínez, que presidía la sociedad gestora de los fondos europeos, sabía que los promotores no cumplían los requisitos para acceder a las ayudas y no habían destinado los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

¿Una planta o un galpón?

El expolítico niega fraude. "Construíse unha planta de biomasa cunha empresa mixta e a participación do alcalde foi cero. As axudas do plan Leader eran revisadas pola propia Xunta de Galicia, por Agader, e polo tanto tiñan o visto bo para a súa concesión. Parece ser, e iso vímolo máis tarde, que había unhas diferencias na súa execución. Por tanto hai un problema de certificación de obra e de aí surxe todo". En su opinión, "igual se pecou de chamar planta de biomasa a unha nave na que gardar ferramentas e poder facer os traballos de desbroces e utilización deses desbroces para fins hortícolas, agrícolas ou vitivinícolas". Martínez critica que "detrás de todo isto hai un interese político. Durante 40 anos non foron capaces de ganar no concello de A Arnoia e queríano gañar nos xulgados".

El letrado de la acusación, José Arcos, lamentaba, en conversación con la prensa, que un juicio tras 20 años "xa fala por si só. O que está claro é que fallou o proceso". En su opinión, la causa debe llegar a término. Solicita penas máximas de prisión e inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. "Son delitos relacionados coa corrupción política". En su turno planteó una presunta vulneración de derechos de la defensa, una desigualdad de trato, prácticas "duplicadas" de pruebas, "incluso de algunas cuyo resultado ya obraba en la causa desde hace años", y "retrasos injustificados" del proceso, criticando la postura "discutible" de la Fiscalía aunque "sin hacer leña del árbol caído". Reiteró en la sala que la celebración del juicio tan tarde "es una grave carencia del proceso, que ha fallado a la sociedad".

Más allá de recalcar sus argumentos sobre la posible prescripción -sostienen que la falsedad es del tipo entre particulares, por lo que la fecha de caducidad sería solo de 3 años-, las diferentes defensas detectan supuestos vicios en el escrito de acusación -"no sabemos en este momento a qué ateneros", criticó Luis Romero-, niegan que existiera un ánimo de lucro y recuerdan que el propio letrado contrario contribuyó al retraso con sus recursos. El fiscal no tomó la palabra. La Audiencia Provincial estudia hoy las cuestiones previas.