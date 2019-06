Belén Iglesias: "Las fiestas son patrimonio de todos y por eso dejamos el programa concluido antes de irnos"

Las fiestas mayores de la ciudad serán del 22 al 30 de junio, inclusive, tendrán una variada oferta de conciertos gratuitos y de pago y finalmente el Concello ha despejado todas las dudas, y pese a las informaciones que indicaban que no habría atracciones de feria -uno de los atractivos más populares de un programa festivo,- aseguran que sí habrá barracas. "Las negociaciones con los empresarios de las atracciones de feria están cerradas, e irán ubicadas en Pardo de Cela, al lado del Pabellón de Os Remedios, como el pasado año", indica la concejala de Cultura en funciones, Belén Iglesias.

Asegura que "no entiendo de dónde salieron esos rumores diciendo que no habíamos conseguido permisos; luché desde el principio porque pudieran instalarse, de hecho tendré esta semana una reunión con los feriantes para agradecerles toda la colaboración que me han prestado durante ese mandato", asegura la edil.

Belén Iglesias mantiene que está casi todo cerrado, y el lugar elegido para los tres grades conciertos de pago ya confirmados, los de Aitana (la cantante estrella de la última edición de Operación Triunfo), el grupo Izal y Marea "todos ellos de pago y a precios módicos, serán en la explanada exterior de Expourense, porque esperamos gran afluencia de público de Galicia y del resto de España dado el tirón que tiene en estos momentos, esos conciertos, y porque se espera supera los 4.000 localidades de aforo", dice.

Conciertos y fechas

Los mencionados conciertos de pago en Expourense son el día 27 de junio a las 22.30 horas Marea; 28 de junio a las 22:30 horas concierto de Izal y el 29 de junio de 2019 a las 22.00 horas concierto de Aitana.

La Plaza Mayor acogerá además otros conciertos, estos de carácter gratuito, que arrancan el 24 de junio con Edad de oro del POP Español. El 25 de junio Ramoncín en ese mismo escenario y el miércoles 26 de junio concierto de la fadista María do Ceo.

Ayer se confirmaba oficialmente a través de la redes sociales de la banda Morgan otro de los formaciones del momento, que actúan el día 27 de junio en las fiestas mayores de Ourense. Será en la plaza mayor por lo que será también un concierto gratuito.

"La plaza mayor, la do Ferro y la de San Martiño volverán a ser esos enclaves para distintos conciertos y actuaciones musicales y este año no habrá conciertos en el Jardín del Posío precisamente para evitar daños dado que está en proceso de mejora", explica la concejala de Cultura quien asegura que todavía quedan sorpresas en el programa que se irán dando a conocer.