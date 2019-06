Rueda admite "negociaciones cruzadas" para que Baltar retenga la Diputación

El vicepresidente de la Xunta y presidente del PP en la provincia de Pontevedra, ha admitido que "estos días" se están produciendo "muchas conversaciones" y "negociaciones cruzadas" para intentar que José Manuel Baltar repita al frente de la Diputación de Ourense, tras quedarse a un diputado de la mayoría absoluta.

Alfonso Rueda defiende que "lo lógico" sería que volviese a gobernar porque se quedó "a menos de mil votos para la mayoría absoluta", concretamente a 852. "Ganó clarísimamente", ha valorado una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que, no obstante, no menciona los posibles acuerdos que se establecerían ni si pasarían por un apoyo de Ciudadanos o de DO.

También el secretario general del PPdG, Miguel Tellado, se refirió a la gobernabilidad de la Diputación en una entrevista con la emisora pública Radio Galega, en la que ha destacado que el PPdeG tiene "posibilidades bien de mantener el gobierno en minoría o de alcanzar un acuerdo político con otras formaciones". En este sentido, ha mostrado su esperanza de "poder llegar a acuerdos que garanticen el gobierno del que gana", en referencia al partido que tiene más votos, como es el caso del PP en la provincia de Ourense. Tellado considera que puede negociar con el partido Ciudadanos, que tiene un diputado, y "otras posibilidades también" con otras formaciones.

Al ser preguntado sobre las perspectivas de un pacto con la formación Democracia Ourensana, Tellado ha respondido que "hay otras fuerzas con las que se puede sumar" y "no hay que cerrar puertas a nada".

En ese sentido, ha indicado que su partido prevé iniciar conversaciones a partir de la próxima semana para examinar las perspectivas de compromisos con otras formaciones.

Caballero prevé el cambio

También el secretario xeral del PSdG, Gonzalo Caballero, expresó en una entrevista en RNE que los socialistas aspiran a liderar la Diputación, confiado en que "la mayoría que le dijo no a Baltar" se refleje también en "una mayoría en la Diputación para una nueva etapa". Esto solo sería posible con un pacto a cuatro con DO, BNG y Cs.