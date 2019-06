Rueda admite "negociaciones" para que Baltar repita en la Diputación de Ourense

El vicepresidente de la Xunta y presidente del PP en la provincia de Pontevedra ha admitido que "estos días" se están produciendo "muchas conversaciones" y "negociaciones cruzadas" para intentar que el 'popular' José Manuel Baltar repita al frente de la Diputación de Ourense, en la que el partido se quedó a un representante de la mayoría absoluta.

Alfonso Rueda defiende que "lo lógico" sería que volviese a gobernar porque se quedó "a menos de mil votos para la mayoría absoluta". "Ganó clarísimamente", ha valorado, en entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que, no obstante, no menciona los posibles acuerdos que se establecerían ni si pasarían por Ciudadanos o Democracia Ourensana.

El presidente del PP en Pontevedra también hace balance de la situación del partido en Vigo, tras la dimisión de la candidata popular, Elena Muñoz, que obtuvo 4 de 25 concejales de una corporación en la que el socialista Abel Caballero alcanzó 20 ediles.

Alfonso Rueda, reconoce que la responsabilidad del "mal resultado" en la ciudad de Vigo es compartida y aboga por analizar en qué se equivocó el partido, haciendo "autocrítica" y abriendo un "período de transición para buscar un relevo". Para ello, sostiene, "hay muchos mimbres en Vigo para hacer un nuevo cesto" y señala que se va "a aprovechar la cantera" para salir adelante en un "momento difícil".

Rechaza poner el foco de la responsabilidad en Elena Muñoz, pese a su dimisión, y asegura que "todos" son responsables en la medida que les toca y, aunque está claro que "algo falló", reconoce el trabajo y el esfuerzo de la exconselleira de Facenda como candidata.

Alfonso Rueda sostiene que los resultados de las municipales no tienen por qué repetirse en las autonómicas de 2020. Recuerda que en 2015, Abel Caballero ya había obtenido 17 ediles y un año después el PP "ganó las autonómicas muy por encima del PSOE". "Quiero pensar que, a pesar de ser difícil, no hay nada que indique que no podemos repetir esos resultados de 2015 en 2020". Para ello, ahora toca "recomponer el partido y subir la moral de la gente".

La misma lectura la traslada a toda Galicia. Alfonso Rueda reconoce que no están satisfechos por los resultados de las elecciones locales pero matiza que tampoco se puede hablar de "debacle".

Aunque el PP no gobernará, a priori, en ninguna de las ciudades, insiste en que el partido tuvo "avances importantes" y que se vuelve a dar "la cuestión de siempre" de no poder gobernar porque los que pierden "se juntan".

En la misma línea, el vicepresidente de la Xunta no considera que los resultados de las recientes elecciones sean trasladables a las próximas autonómicas.

Recuerda que en 2016, ni PSOE ni BNG obtuvieron los buenos resultados de las municipales del año anterior y quedaron "terceros y cuartos en las autonómicas". "La gente distingue cada elección".



Feijóo candidato

Cuestionado sobre el hecho de que el PP todavía no tenga candidato para las autonómicas, a diferencia del PSOE y del BNG, responde que tiene "presidente, que es mucho mejor".

Pero en todo caso, admite que "a todo el PP le gustaría que Alberto Núñez Feijóo volviera a ser candidato y ganara por cuarta vez con mayoría absoluta", aunque argumenta que "ser candidato es una decisión que tiene muchos componentes y una personal muy importante".

"Todos tenemos claro que con Feijóo de candidato tendríamos muchas posibilidades de volver a gobernar Galicia el año que viene", reconoce.

En caso de que no se presente el actual líder del partido en Galicia, la situación es "diferente": "Si se diera haríamos todo lo posible para seguir gobernando y creo que lo conseguiríamos".

Por último, en relación a las relaciones del PP de Galicia y el nacional, y el supuesto giro a la derecha de la formación, recuerda la postura adoptada por la formación gallega tras las generales cuando se pidió "abrir el partido" porque "cabe muchísima gente" y desde "el centro hacia la derecha es un territorio amplísimo" para ser "un partido de gobierno".

Además, defiende que "por encima de los intereses del partido" están los de Galicia y el partido gallego es, "de todos los que hay en España" en el PP, "uno de los que tiene una identidad más propia y un carácter más marcado".