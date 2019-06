Denuncias de trabajadores por la situación de algunas instalaciones municipales

Las deficiencias detectadas en algunas instalaciones muncipales,, llevaron a que por parte del respresentantesindical de CCOO, Manuel Pérez, se alerte soobre las condiciones de trabajo y para la salud en el pusto de trabajo, y recriminan la actuación del gobienro popular en funciones que sigue sin adopar medidas, y eso que denunciaron en agosto del año pasdo la situación en que se enduentra los trabajadores de las área de Medio ambiente, Limpieza, turismo, Termalismo, Transporte, Educación, en el edificio de la plaza de San Martiño, la antigua sede de la Policía Local.

Y en especial inciden en que "deben soportar altas temperaturas", debido a que sigue sin instalarse una maquina de aire acondicionado en el edificio. Así, el representante de CCOO señala que "ocho meses después del último Comité de Seguridad y Salud, que supone un incumplimiento de la ley de Prevención y rieso Laborales, se reunió con la presidente del Comité, no sencontramos que no hizo los deberes, ya que no se había iniciado ningún trámite par subsanar la situación".

Y recuerda que "de nada sirivió la petición de dimisión de la edil responsable Flora Moure", ya que todo siguió igual, con los "incumplimientos" de la legislación viente, así como el "desprecio a los trabajadores que siguen soportando esas situaciones". De ahí que además de pedir la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud no descarten adolptar otro tipo de medidas.