Yosi abre la feria de libro: "No perdáis el tiempo escuchándome, vamos a comprar"

El líder del mítico grupo de rock ourensano Los Suaves, Yosi Domínguez, pronunció ayer el pregón de la Feria del Libro en Ourense haciendo primero un alegato a la supresión del IVA en este sector y rememorando después su relación con la lectura. Sus recuerdos le situaron en la librería La Viuda y en los jardines del Padre Feijoo, donde intercambiaba cómics con sus amigos. "Les llamábamos chistes, y los había de risa, de guerra y de amor", dijo ante el grupo de personas que se acercaron al acto celebrado a las 20.00 horas en la calle Paseo.

El Capitán Trueno era uno de sus personajes favoritos pero poco a poco se fue interesando por otros autores. En la librería Tanco, donde le encantaba "revisar las estanterías", conoció a Antón Tovar. Nervioso por su intervención en público tras estar varios años apartado de los escenarios por una caída, Yosi se sinceró: "Esto (pronunciar un pregón) no es lo mío, llevo años sin subirme a un escenario, casi me muero y ahora tengo miedo", admitió. Por ese motivo, entre risas animó al público a sumergirse en la feria: "No perdáis el tiempo escuchándome, vamos a comprar libros", dijo. Tras la escenificación de un pregón de los de antes, con trompeta y pergamino, Yosi recuperó su papel de rockero para el cierre: "Me veo aquí hablando de tres cosas buenas: la amistad, los libros y la música; y como todo el mundo sabe, las cosas buenas no mueren nunca".

Arrancaba así la feria del libro que convierte la céntrica calle Paseo en "la mayor librería de la ciudad", en palabras del alcalde en funciones, Jesús Vázquez, que también participó en el acto de inauguración. El presidente de la Agrupación de Libreros de Ourense, José Manuel García Mosquera, repasó los nombres destacados del "patrimonio literario" ourensano y destacó el programa de actividades que complementa esta cita con los libros. También participaron el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, y el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, que reconocieron el trabajo de los libreros y la importancia de este sector dentro de la industria cultural de Galicia.

El evento estará abierto hasta el sábado, con catorce casetas con libreros de toda Galicia, incluido un espacio de la Diputación Provincial y otro de la Biblioteca Pública de Ourense. La feria abre de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00, con descuentos del 10% en todos los libros. Esta es la sexta parada del calendario de ferias del libro en Galicia, y tras su paso por Ourense, continuará en Redondela, Ribeira, Cambados, Vigo, Ponteareas, Rianxo, A Coruña, Viveiro, Foz y Monforte de Lemos, última parada a finales de agosto.