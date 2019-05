Villarino ofrece diálogo para poder "sacar del atraso a la ciudad"

Por su parte el candidato socialista Rafael Rodríguez Villarino, además de reconocer que "seguiremos con los contactos", después del informal que mantuvo con el líder de Democracia Ourensana, Pérez Jácome, se mostró partidario del diálogo con el resto de candidatos, algo que entiende es "necesario e indispensable", sobre todo en la Diputación, que es diferente al del Concello de la capital, donde se ha mostrado dispuesto a un posible pacto a cuatro, como propuso ayer el propio Jácome.

De ahí que explica que ya inició contactos con otros candidatos a fin de estudiar la mejor solución para "sacar a la ciudad del atraso" en la que vio sumergida durante los últimos cuatro años. Eso se produce después de que el propio Villarino asegurase a FARO que mantendría reuniones con todos partidos con representación, DO, BNG y Ciudadanos, pero no con el Partido Popular, lo que suponía un rechazo claro a la propuesta realizada por el candidato popular y alcalde en funciones, Jesús Vázquez, que llegó a plantear un posible "cogobierno" con los socialistas. Y aunque no hizo un pronunciamiento expreso, la intención del candidato socialista es ser investido alcalde y, de no alcanzar un acuerdo, gobernar en minoría con pactos puntuales, pero sin concretar con qué grupo.