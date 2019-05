Rivera decidirá si Ciudadanos salva a Baltar en la Diputación tras perder la absoluta por 852 votos

Tras tres décadas de mayoría absoluta en la Diputación de Ourense con Baltar padre e hijo, el PP se queda sin la mayoría absoluta. El recuento definitivo en la junta electoral de zona, celebrado ayer, confirma que la distancia es de 852 votos. La conservación de la única diputación del Partido Popular en Galicia y de la histórica baronía ourensana queda en manos de Ciudadanos, que tendrá un único escaño en la institución provincial entre un total de 25 (12 para el PP, 6 el PSOE, 2 Democracia Ourensana y otro el BNG). Mientras el responsable gallego, Laureano Bermejo, no descarta la posibilidad de que Baltar siga -fue imposible contactar ayer-, la exdiputada popular Montse Lama, edil electa de Ciudadanos en Xinzo tras dimitir a finales del pasado mandato del grupo de gobierno de Baltar, dijo ayer que Ourense "necesita mejores políticos y políticas". Ella quiere ser la representante de Cs en el Pazo. En el entorno cercano del presidente del PP y de la Diputación deslizan, sobre las previsibles negociaciones, que "Baltar no está quieto ni parado". Fuentes del partido naranja recuerdan que la decisión final sobre el posible apoyo al PP, con o sin Baltar, la adoptará la dirección en Madrid, como ya sucedió por ejemplo con la configuración de las listas.

Ciudadanos será clave para resolver si, en su primer retroceso electoral desde que rigen la Diputación desde finales de los ochenta, Baltar hijo puede resistir al frente de una institución que maneja este año un presupuesto de 82,7 millones y es clave como máquina de inversiones en el rural. A favor, las voces de regeneración. En contra de esa opción, las dificultades que Cs tendría para apoyar una investidura alternativa junto al diputado del BNG -además de con los seis del PSOE y los dos de DO-, dadas las líneas rojas del partido de Albert Rivera con los nacionalistas. Precisamente ayer, el Bloque instaba a la formación naranja a dejar caer a Baltar. "Que demostren non ser a marca branca do Partido Popular e a muleta de apoio. Unha provincia que ocupa os últimos postos das listas de desenvolvemento non pode ser dirixida outros catro anos máis polo PP".

Un comité negociador, capitaneado por Laureano Bermejo, estudiará los posibles pactos pero Madrid tiene la última palabra. La expopular Montse Lama, con ganas de volver a la Diputación ahora en las filas naranjas, señala que "Ourense también tiene voz propia en las negociaciones" y pide tiempo. La política que rompió con Baltar el pasado febrero admite que Cs es la "clave" y afirma que "Ourense necesita avanzar, necesita cambiar y Ourense necesita mejores políticos y, sobre todo, mejores políticas". Montse Lama abunda en la idea de que salió del Pazo con la cabeza "muy alta" y que le gustaría volver a entrar "con la cabeza muy alta".

Confirman los dos ediles de Cs

La revisión del escrutinio tuvo lugar ayer en la junta electoral de zona de Ourense, el partido judicial clave, en el que se reparten 15 de los 25 diputados provinciales. Aquí el PP pasó de 8 a 6 representantes. El recuento sitúa a 852 votos de distancia la mayoría absoluta popular en el Pazo Provincial. Ciudadanos se quedó más cerca de un tercer edil en la ciudad, a 33 sufragios que irían en detrimento del noveno concejal del PSdeG, que finalmente lo mantiene. Serán ediles de Cs Pepe Araújo y Laureano Bermejo.

A petición de Vox, se revisaron los votos nulos de las 145 mesas de la ciudad. Se depositaron en las urnas varias papeletas trituradas y algunas con cruces o mensaje contra el número 2 de la lista del PP, Santiago Rodríguez. Algún elector tachó su nombre y escribió al lado "PSOE", recordando su pasado en las juventudes socialistas. También había en una mesa de la ciudad una papeleta del PSOE de Vigo con frase: "Ourense quiere un alcalde así", en alusión a Abel Caballero.

Reclamación en Porqueira

La junta electoral de zona tuvo que estudiar y resolver una impugnación de Xuntos por Porqueira, que lograron 186 votos y 2 escaños frente a los 429 y 5 del PP, que seguirá gobernando con mayoría absoluta. Representantes de la formación denunciaron que el número de votos no era correcto y que les constaba que dos electores votaron por correo y en persona, afirmando que se añadieron dos nombres al término de la votación para hacer coincidir el número de votantes con el de papeletas. La junta resuelve que no existió doble voto. Aparece una mujer con el mismo nombre que otra pero distinto código censal. Además firman todos los interventores, "por lo que no existe un principio de prueba que conlleve la admisibilidad de la reclamación, la cual además tendría nula incidencia en la distribución de los concejales asignados", dice la junta.

En la ciudad se dieron por válidos 11 votos en principio catalogados como nulos, al considerar que las cruces o círculos no alteraban el sentido del voto de la papeleta, tal y como marca la Junta Electoral Central aplicando la jurisprudencia más reciente del Constitucional. Los representantes socialistas en el recuento de ayer pidieron ver los votos nulos en Allariz y mostraron su conformidad con todos. Ciudadanos hizo lo mismo con los de Barbadás y Xunqueira de Espadanedo, que también aceptó, al igual que el PP con los de Cortegada. Los representantes populares pusieron de manifiesto que en 5 mesas de Xinzo no consta un escrutinio volcado, pero mostraron su conformidad al recibir las actas.