Patricia Torres: "Seguiré siendo cercana con los vecinos y daré la cara por ellos"

La comarca de O Carballiño contará en el próximo mandato con su primera alcaldesa, de solo 34 años Patricia Torres gobernará Boborás con mayoría absoluta. Releva al histórico Cipriano Caamaño, que fue el regidor durante siete mandatos, 28 años. Torres nació en Caracas y llegó con solo 7 años al pueblo de su padre, Pazos de Arenteiro, en el que reside con su esposo y sus dos hijos, de 5 y 6 años. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago, trabajó en varios medios, como FARO, y de la prensa dio el salto a la política.

- ¿Pensó alguna vez en entrar en política o fue algo imprevisto?

-Nunca lo pensé. Yo siempre quise ser periodista y por las buenas notas conseguí estudiar en Santiago, algo muy importante porque en otra comunidad sería más caro y yo vengo de una familia humilde. Trabajé en el FARO y en otros medios, pero me da la sensación de que la política era algo que estaba para mí. Todo fue transcurriendo de manera natural.

- ¿ Cómo surgió?

-Yo estaba cubriendo una baja por enfermedad y la persona se incorporó. La crisis golpeó muy fuerte la profesión y me quedé fuera. Entré en el Concello de Boborás en 2010 por medio de una subvención de la Xunta. Cipriano me invitó a formar parte de las listas y acepté. En 2011 empecé como concejala de Cultura, Turismo, Deporte y Xuventude, y en la siguiente legislatura incorporé la portavocía y también Educación.

- ¿Y lo de encabezar la lista ?

-Cipriano me había comentado que quería descansar y dejar la alcaldía, y que yo le gustaba para encabezar la lista por mi manera de trabajar y contactar con los vecinos. En un primer momento me causó respeto asumir una responsabilidad tan importante y no me sentía preparada, pero luego tuve la oportunidad de aprender mucho. Durante los cuatro años en que Cipriano tuvo problemas de salud empezó a delegar en mí y tuve que coger las riendas. Fue un no parar en el aprendizaje. Cuando me dijo que no se postulaba, lo hablamos con los compañeros, el presidente del PP en Boborás y con el presidente provincial, y estuvieron de acuerdo en que yo encabezara.

- ¿El éxito fue esperado?

- Tuve unos resultados muy buenos, pero yo ya noté cuando me postulé que los vecinos me respaldaban, notaba su cariño y ahora tengo que responderles con una buena gestión, con responsabilidad, con seguir siendo como hasta ahora, una persona cercana y dar la cara por ellos.

-¿Algún mensaje a la oposición?

-A la oposición les digo que hay que saber ganar y perder, y ante todo ser honestos y reconocer cuándo una persona gana y no intentar ensuciar los resultados, porque los vecinos votan libremente, nadie los coacciona, y hay que respetar los resultados.

-¿Cuáles son sus proyectos más deseados para Boborás?

-Hacer una piscina municipal que se le debe a los vecinos, sobre todo a los más jóvenes, y el desarrollo de un área residencial en Almuzara, entre otros.

- ¿Muchos a los que agradecer?

-Doy las gracias al partido por apoyarme y a Cipriano porque siempre me quiso dar impulso y me apoyó en todos los proyectos que quise desarrollar. A mis amigos, y sobre todo a mi familia, por el tiempo que le robé para dedicárselo al Concello.