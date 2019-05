Un paseo con aderezo literario

Público en la primera jornada de la Feira do Libro, en la calle Paseo de Ourense. // Iñaki Osorio

Público en la primera jornada de la Feira do Libro, en la calle Paseo de Ourense. // Iñaki Osorio

La céntrica calle Paseo de la capital de As Burgas ofrece hasta el sábado un paseo entre novedades literarias, cuentos ilustrados, clásicos de la literatura y personajes reales y de ficción reclamando atención desde las cubiertas de los títulos que se exhiben en las casetas de la Feira do Libro de Galicia que desde ayer hacen parada en la ciudad de As Burgas.

"A la gente le gusta que el libro salga a la calle", afirma el presidente de la Agrupación de Libreiros de Ourense, José Manuel García, que defiende el formato de las ferias por su capacidad para captar nuevos lectores y afianzar clientes menos asiduos de las librerías. Pero también los amantes de la lectura disfrutan de eventos como este que se han convertido en citas señaladas en el calendario. "Es una costumbre y preguntan constantemente cuándo se celebra", apunta.

Un paseo por la feria ofrece una primera impresión sobre cuáles son los títulos más demandados y también qué genero funciona como un imán. El libro infantil es, sin duda, el mejor reclamo y así lo corroboran los libreros. "Todos traemos libro infantil porque ofrece un abanico muy amplio de títulos y temáticas y se vende muy bien", señala el presidente de la asociación provincial. También las últimas novedades ocupan un espacio importante en las casetas de los libreros. La casa alemana, de Annette Hess, y El último barco, de Domingo Villar, triunfan esta temporada, al igual que Infamia, la primera novela dirigida al público adulto de la Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Ledicia Costas, que entra con fuerza entre los títulos más solicitados.

Carlos Lago, de librería Lafer de Vigo, ve en las ferias una buena alternativa para mantener las ventas en un mercado que se ha complicado por la venta 'online' y las descargas digitales. "En libro infantil no hay problema porque los niños quieren el papel pero en público adulto es más difícil, por eso es bueno salir a la calle y que la gente vea lo que hay", señala este librero que, además de los ya citados, cita también Papel y Tinta, de María Reig, entre los títulos más vendidos. Aunque su preferencia, admite, es el libro infantil.

Ismael Cortizas, de la librería Cortizas de Ferrol, señala que a la feria trae "un poco de todo", además de la disposición propia de todo librero de escuchar y recomendar. Los asquerosos, de Santiago Lorenzo; Tú no eres como otras madres, de Angelika Schrobsdorff, o Memorias dunha vaca marela, de Alfonso Eiré, también funcionan en esta librería.