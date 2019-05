La velutina causará daños económicos en la provincia

Llega la calor y cada vez está más cerca la presencia de las nuevas avispas velutinas de esta temporada, que en la provincia de Ourense se prevé sea donde más daños económicos ocasione debido a que concentra el mayor número de apicultores profesionales. Muchos miembros del sector y concellos empezaron desde hace meses con la colocación de trampas para capturar a las reinas, pero ello no es suficiente como apuntan desde la Asociación Galega de Apicultura, que echan de menos una mayor implicación de la administración.

Apicultores y concellos trabajan con el trampeo para capturar a la reina para reducir así el numero de nidos en esta nueva temporada, y de hecho el presidente de AGA, Suso Asorey, apunta que "yo ya capturé 398 en mis trampas". Indica que hasta julio no aparecen los nidos y será en septiembre y octubre "cuando se vean los grandes daños" que provoca este insecto no solo en la naturaleza sino también en lo económico.

La provincia de Ourense se prevé que será la más afectada, aunque mucho dependerá de las condiciones climáticas. Explica que aquí los mayores daños será económicos ya que es donde hay más apicutlores profesionales de todo Galicia, y en años anteriores hubo poca presencia de velutinas pero en 2018 aparecieron más y en 2019 "van atacar a las abejas".

Destaca que el trabajo de captura no se hace bien ya que los apicultores ponen las trampas al lado de sus colmenas y no hay un programa predeterminado para hacerlo por todas partes, y hay concellos que hacen trampeo y otros no por lo que este año tendrán buen resultado pero para el próximo no porque llegarán las velutinas del concello vecino. Pide hacer lo mismo en todas partes y una dirección clara y que "la Administración tome esto en serio" con presupuesto y programa de investigación y optimizando recursos, ya que lamenta "todo lo que se haga son parches". Dice hay buena voluntad desde el sector pero la Administración "está de brazos cruzados".