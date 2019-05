Pacto "a cuatro" para sacar de la Diputación a la "saga Baltar"

En cuando a la situación de la Diputación, Pérez Jácome dijo ser partidario de que se pueda sellar "un pacto a cuatro", que denomina "el pacto de las mayorías", entre PSOE (9), DO (2), BNG 1) y Ciudadanos (1), que sumarían los trece de la mayoría, en total son 25 los diputados, frente a los 12 con que cuenta el Partido Popular. El objetivo no es otro que "sacar a la saga Baltar" después de más de treinta años, y una vez se produjo la perdida de la mayoría.

Sobre un posible acuerdo entre PP y Ciudadanos, que garantizaría la mayoría al PP y la reelección como presidente de Manuel Baltar, Miguel Caride no quiso adelantar acontecimiento, y señala que "habrá que ver la postura d Ciudadanos, en el sentido de si " es un partido autónomo con identidad propia o un apéndice del PP" , además de recordar que el mensaje que trasladaron a la ciudadanía no es otro que "la regeneración" de la vida política, por lo que en estos momentos entiende que tienen una oportunidad histórica.

Pero sobre lo que se pronunció Jácome es la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP tanto en el concello como en la Diputación. La respuesta deja abierta la posibilidad a una negociación, ya que "nosotros tenemos que vivir en una casa, si te echan de una tendrás que ver la otra", y de inmediato concretar que "lo que no vamos a permitir es que Ourense se hunda".

Eso no significa un cambio de postura, y mantendría el veto a Manuel Baltar en la Diputación porque y se "ratifica" en lo dicho durante la campaña: "Hay personas que con la gestión y el aval que tienen no estarían capacitados para asumir ciertos mandos", aunque reconoce que en estos momentos "no es nuestra prioridad".