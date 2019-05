Villarino abre diálogo para posibles pactos con todos los grupos del Concello "menos con el PP"

Rafael Rodríguez Villarino, el candidato socialista a la Alcaldía de Ourense, la lista más votada el 26M, calificó la jornada del domingo "de histórica" y afirmó que ayer mismo el PSOE iniciaba una vía de contactos para posibles pactos con todos los grupos que consiguieron representación en el Concello de la capital, menos con el PP "porque para rescatar esta provincia hay que impedir que el Partido Popular siga gobernando en el Concello o en la Diputacion", indicó trastocando en un segundo esa vía de diálogo que apenas una hora después, iba a ofrecer el aún alcalde en funciones Jesús Vázquez a los socialistas para gobernar el ayuntamiento.

Pero según Rafael R. Villarino ese pacto con el PP no es posible, porque "asumimos el mandato de las urnas, de gobernar la ciudad y la provincia con responsabilidad, vamos a cambiar a una familia (los Baltar) que llevan gobernando 31 años la Diputación y vamos a cambiar en el Concello al enviado de Núñez Feijóo, (Jesús Vázquez) que estuvo paralizando la ciudad durane cuatro largos años" .

El PSOE obtuvo en la jornada del domingo 9 escaños, frente a 7 del PP, 7 de Democracia Ourensana, 2 de Ciudadanos y 2 del BNG. Al negar cualquier tipo de pacto con el PP, solo le queda la posibilidad para obtener la mayoría (que está en 14 escaños), de realizar un pacto con DO.

Sin embargo Villarino no se arredra, y ante el inicio ayer de negociaciones con los mencionados grupos de oposición (DO, BNG y Cs), indicó que si no hay acuerdo, está dispuesto a gobernar en solitario, amparado en esa mayoría de votos, que no de escaños, que le dieron las urnas. "Todo es posible, depende del escenario de acuerdos a que se llegue".

A preguntas sobre un posible pacto con DO como el más rápido y fácil dado que suman ambos partidos 7 y 7 que le darían esa mayoría inmediata de 14, Villarino bromeó con un "el más rápido es el pacto que se hace primero" para esquivar la pregunta. Pero a la cuestión de si DO puede pactar con el PP ante la posibilidad de que los populares le dieran la alcaldía a Gonzalo Jácome a cambio de quitar al PSOE del poder, Villarino señaló que si eso pasara "no sería responsable". Puntualiza que los contactos por ahora "fueron telefónicos y de enhorabuenas, porque tras los resultados, dejamos atrás la parálisis y el clientelismo".

Volvió a negar que hubiera un "pacto del pisito", PSOE-DO como señaló Pérez Jácome. "Eso no existe, lo que le dije es que antes de pactar, había una serie de filtros dentro del partido que habría que seguir", indicó y dijo que esa conversación fue de trámite.