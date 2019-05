El PP, con casi la mitad de votos que en 2011, resistió en colegios del centro o Mariñamansa

El alcalde de Ourense y candidato del PP a la reelección, Jesús Vázquez, relaciona el retroceso electoral en la ciudad -3 ediles, 4.028 votos menos que hace 4 años y la pérdida del gobierno- con la división del centro derecha -que en el caso de la ciudad de As Burgas se suma a una gran fragmentación con 15 candidaturas- y la marcha a Ciudadanos de su exportavoz y superconcejal, Pepe Araújo. Los populares cosecharon este pasado domingo casi la mitad de votos que en 2011, cuando la candidatura de Rosendo Fernández fue la más votada pero el PP no gobernó por la reedición del bipartito.

Hace ochos años, los populares obtuvieron 21.564 sufragios que se tradujeron en 11 concejales. Ya entonces el partido sumaba retrocesos. En 2007, con Enrique Nóvoa Poli quedándose a las puertas de continuar como alcalde -tras unos meses como sucesor de Cabezas, después de 12 años de gobierno-, el PP recibió 26.160 apoyos. Trece concejales que pasaron a la oposición frente al primer bipartito de PSdeG y BNG, con Francisco Rodríguez y Alexandre Sánchez Vidal. En los comicios que supusieron la reelección de Manuel Cabezas en 2003, los populares lograron 28.841, suficientes para la mayoría absoluta.

La candidatura liderada por Jesús Vázquez, con el fichaje de Santiago Rodríguez en el número 2 sorprendiendo a propios y extraños, fue respaldada anteayer por 12.482 personas, el 22,57% de los electores, según el escrutinio al 99,14%. Son casi la mitad de votos que hace 8 años. Democracia Ourensana se quedó a solo 569 votos, consiguiendo los mismos concejales (7). El PSOE, que en 2015 se quedó a 6.319 votos de los populares, superó en estos comicios al PP con 2.080 papeletas más.

A pesar de los problemas, el Partido Popular consiguió mantener el tipo este domingo en algunos de los colegios electorales en los que suele tener un mayor apoyo. A falta del análisis completo por distritos, del que los partidos aún no disponían ayer, los resultados facilitados de algunas mesas indican victorias parciales del PP en lugares de Mariñamansa o el centro. El PP fue la opción más respaldada en las dos mesas del Instituto Otero Pedrayo, así como en O Polvorín y en la Universidad Laboral. También fue la lista más votada en la mesa única de Medio Rural, así como en el Corregidor, en una de Carmelitas (la B) y en otra de A Follateira, la C.

Democracia Ourensana, que el domingo perdió votos por primera vez desde su estreno electoral en 2003 -1.766 menos que en 2015-, venció -al menos, según los datos parciales facilitados- en la mesa A del Pabellón de Os Remedios y en la A, también, del colegio Cardenal Cisneros.

En un contexto de subida del PSOE, en sus feudos habituales no hubo sorpresas y el triunfo se extendió a más zonas de la ciudad. Ganó en la mesa A de la asociación As Termas -zona estación de autobuses-, en las de la asociación Arranxar, como mínimo en una mesa del colegio de As Eiroás (la B), en el jardín de infancia de O Couto, en la del centro cívico de A Cuña y en -por lo menos- la mesa A de la asociación Albor del Couto.

Según el pequeño balance aportado ayer, también hubo preferencia por los socialistas en la mesa A del colegio El Greco, en O Couto, y en dos de la asociación de vecinos Tras Estación, de O Vinteún. En Palmés, parroquia del exalcalde Francisco Rodríguez, el PSOE ganó -como mínimo- en la mesa B de la asociación de vecinos de Palmés, por 59 votos frente a los 58 de Ciudadanos, del vecino Pepe Araújo.