Jornada de reflexión en familia

Los candidatos a la Alcaldía de Ourense se han dado una tregua ayer para dejar el megáfono y volver a la realidad, en lo que se ha dado en llamar jornada de reflexión, previa a la cita de hoy con las urnas. Unos se han puesto a ordenar papeles y facturas tras quince días de "standby" en sus empresas, como el candidato de Adelante, Benito Iglesias. Otros se relajaron a golpe de pedal por las orillas del Miño, como el candidato del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino. Pero, sobre todo, ayer fue el día de la familia y el "día de las madres", abandonadas durante dos semanas.

El alcalde de Ourense en funciones y candidato a la reelección por el PP, Jesús Vázquez, fue ayer un cliente más entre los puestos de productos frescos del mercado de abastos de As Burgas. "Llevo quesos, empanadas y dulces para la comida familiar en casa de mi hermano, donde estará mi madre. Hace quince días que no estoy con ella y creo que no hay mejor forma de pasar una jornada de reflexión que en familia", señalaba.

La madre del regidor ourensano se llama Rosa; es ya "famosa" en las redes desde las que Jesús Vázquez suele presumir de su progenitora "y además ayer sábado ella estaba de cumpleaños" .

Así que allí, en el mismo mercado provisional que se puso en marcha durante su mandato, Vázquez departió con las placeras como un experto en materia culinaria. "Compré un poco de todo y, por supuesto, la tarta con las velas. No me apetecía en un día así ir a un restaurante, necesitaba un día de relax con mi familia", apunta.

Paseando a doña Rosa

Coincidencias de la vida, también se llama Rosa la madre del candidato a la Alcaldía por Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, quien dedicó la tarde de ayer no a reflexionar -¿se imaginan que el apasionado Jácome no tuviera claro aún a quién va a votar hoy?-, sino para pasear por la tarde con su madre . "Vive conmigo, pero la campaña no me ha permitido dedicarle el tiempo que hubiera deseado y la cuidó mi hermana estos días" . Claro que, la mañana de ayer, "la dediqué a entrenar, porque no recuerdo haber pasado tanto tiempo sin hacerlo de no ser por lesión, y luego también hasta última hora del sábado trabajamos en temas de apoderados y mesas".

Curas de sueño y amigos

El edil en funciones y número uno de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez, se entregó "a recuperar el tiempo de sueño, el del estado de la casa, los paseos con el perro por el monte, y especialmente a recuperar el tiempo con la gente querida, que es la que más sufre los ritmos acelerados de una campaña electoral", señala.

Bicis antiestrés

Mientras Martiño recuperaba el tiempo personal, Rafael Rodríguez Villarino (PSOE) hizo lo propio en jornada matutina, con un recorrido cicloturista por las riberas del Miño, acompañado por varios miembros de su candidatura, como Natalia González y Xosé Rúas, entre otros. El candidato, con todo el equipo reglamentario para la ocasión, y sus acompañantes hicieron un recorrido hasta Outariz

Otros candidatos a la Alcaldía, como el de Espazo Común, Óscar Pérez Carral, decidieron también volcar estas 24 horas de relax post campaña "a descansar con mi familia y al "terrazeo por el casco viejo" .

Nuevamente la familia fue el descanso elegido por María Jesús Fernández, la candidata de Vox (y única mujer que aspira a ser alcaldesa, no nos cansamos de subrayarlo). Tras participar por la mañana en el encuentro vecinal del Campo da Feira, organizado por la Agrupación Miño, "por la tarde para cargar pilas estuve con mis hijos", afirmó.

En el Campo da Feira

No todas fueron curas de sueño y día en familia. La mayoría de formaciones dedicaron parte de la jornada para estar con la Agrupación Miño en esa cita gastronómica en el Campo da Feira, en plena jornada de reflexión, como puede verse en la foto superior. Allí estaban representantes de casi todas las fuerzas políticas, desde Rafael R. Villarino a Jorge Bermello (Vou) haciendo el signo de la victoria al fondo de la imagen, y también el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, José Araújo.

Este último señala que "nos hacía mucha falta un descanso, así que por mañana estuve un rato con mis amigos de Cofradía Frei Canedo y tras la comida con los vecinos, decidimos (su marido y él) desconectar en casa. Fue una campaña emocionante, pero muy intensa".

Familia, amor de madres y buenos alimentos fueron las "pilas" de todos antes de enfrentarse hoy al veredicto de las urnas.