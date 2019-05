óscar pérez carral "La política hay que hacerla escuchando a los vecinos día a día"

Óscar Pérez Carral (Vilamarín, 1974) es médico internista. Encabeza la lista de Espazo Común en Ourense, el partido creado por el exsecretario xeral de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez.

-¿A qué parte del electorado representa Espazo Común?

-Espazo Común es un lugar en el que todos podemos opinar y participar en el desarrollo de la ciudad.

-¿Como ha ido la campaña?

-Hicimos lo imposible, hemos estado a pie de calle, escuchando propuestas y trasladándolas al programa. Nuestro objetivo es transmitir ilusión porque creemos que podemos aportar algo diferente en un Concello que está bloqueado institucionalmente. Podemos ayudar con diálogo, creatividad y capacidad de gestión. Con la campaña acaba una primera etapa pero venimos para quedarnos, este es nuestro inicio y los sondeos indican que entramos en la corporación.

-Si se cumplen esas expectativas. ¿Qué posición mantendrá Espazo en Común ante posibles negociaciones de gobierno?

-No tenemos vetos ni líneas rojas, por lo que no seremos un problema para la gobernabilidad del Concello. Entendemos que en la situación que está Ourense tiene que salir adelante, y nosotros tenemos capacidad y podemos aportar gestión, creatividad e ilusión. No vamos a bloquear a nadie pero tampoco vamos a bajarnos de brazos y apoyar a cambio de nada. Nuestro apoyo será a cambio de programa y acuerdos, de que la ciudad tenga presupuestos, PXOM, termalismo, deporte? que todas las áreas vayan arriba.

-¿Esta predisposición se puede complicar si quien está enfrente para pactar es el PSOE?

-No, nosotros no estamos en EC por rencor, venimos con vocación de aportar. Estoy muy orgulloso de la campaña que hicimos porque creo que la política se tiene que hacer escuchando activamente a los vecinos, día a día. Eso no lo hicieron, ni lo van a hacer, ni el PP ni el PSOE. DO tampoco hizo la oposición que se merece esta ciudad. Por eso han surgido muchos partidos en Ourense, lo cual demuestra que la ciudad está viva, que quiere algo diferente a lo que teníamos. Nosotros daremos lo mejor.

-Tras una campaña a pie de calle ¿qué es los más urgente?

-Lo primero, aprobar presupuestos y PXOM, y a partir de ahí políticas sociales, deporte... Hay que meterse en todas las áreas porque ¡es tan poco lo hecho en estos cuatro años! Los barrios necesitan una solución urgente: maleza, basura, frecuencia de autobuses, parkings disuasorios, cobertura de internet... tenemos que implicarnos con ellos. Nosotros los vamos a escuchar. Esa es nuestra pieza clave.