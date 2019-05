Jácome pide el voto para DO " porque no somos una franquicia y amamos Ourense"

El candidato de Democracia Ourensana a la Alcaldía de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome pidió ayer en su último acto de campaña el voto para DO "porque no somos una franquicia como otros partidos, y amamos Ourense",

Desde el mirador de Velle y en un vídeo promocional reconoció que "a veces me dicen que pierdo las formas y tienen razón. Pero ¿saben por qué las pierdo?, porque yo amo a Ourense".

Señala que "estamos en contra de la discriminación de Ourense que permitieron PP y PSOE siguiendo órdenes de sus partidos desde Madrid".Insiste en que "la jerarquía de DO, acaba y empieza en Ourense, y DO significa también Denominación de Origen porque somos genuinos".

Recuerda que es el hijo de una familia de empresarios del mundo de los instrumentos musicales oriunda de Ourense "y do es también la primera musical para empezar". Además señaló que do en inglés es "hacer, algo muy importante, por eso vamos a cambiarlo todo". Recuerda que "dicen que América es el país de la oportunidades, y todos sabemos que en Ourense la hay, la gente tiene que emigrar. Pero tener oportunidades, es todo en la política, en los negocios en el amor. Les pido que después de ver que han hecho PP y PSOE y haber hecho la mejor oposición me den una oportunidad para demostrar de qué soy capaz y que le den una oportunidad a Ourense".