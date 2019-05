Uno de los cinco condenados por traficar con marihuana trapicheaba con el coche que compró gracias a los beneficios

Cinco acusados se conformaron ayer con penas de prisión sin efectos, de entre 9 meses y 2 años, por trapichear con marihuana. Aceptaron además multas individuales, por delito contra la salud pública, que van entre 4.900 y 23.000 euros. Se les aplica la atenuante de reconocimiento de los hechos. Tal y como averiguó la Guardia Civil, Y. C. G. y la venezolana S. S. V. V. M. -con residencia legal en España- se dedicaban de manera habitual a la venta de marihuana en O Carballiño, concertando por teléfono las citas con los compradores, y entregando la droga en los lugares acordados. La Guardia Civil averiguó que el 10 de noviembre de 2017 iba a realizarse una operación de venta en el domicilio del primer encausado. Con el fin de mediar, el acusado D. B. C. se trasladó hasta la casa del cuarto implicado, R. O. G., en A Gudiña, para negociar la compra de la 'maría' por cuenta de Y. C. G.Ese día, R. O. G. viajó junto a J. V. B., en el vehículo de este último, hasta la rotonda de entrada a Ourense de la autovía A-52, donde los estaban esperando D. B. C. y el quinto acusado, J. V. B., dentro de otro coche. Desde allí los guiaron hasta el domicilio de Y. C. G. en O Carballiño.

A las 22 horas del 10 de noviembre de 2017 se estableció un dispositivo de vigilancia. A las 22.43, Y. C. G. salió para esperar y abrir la puerta del garaje. Los agentes intervinieron en ese momento y detuvieron a cuatro personas, consiguiendo darse a la fuga R. O. G. En el maletero del vehículo se localizaron numerosas bolsas de envasado al vacío con un total de 6,99 kilos de marihuana, con un valor aproximado de 9.800 euros. En los domicilios de Y. C. G. se encontraron 1,37 kilos de cannabis, casi un kilo de marihuana (sustancias valoradas en 13.182 euros), así como 4.240 euros en efectivo y un revólver no apto para el disparo. Con los beneficios del tráfico, Y. C. G. -el que acepta la mayor pena de prisión y multa, 2 años y 23.000 euros, -se compró un Audi Q3 que usaba para el trapicheo.