Benito Iglesias: "Adelante es aire fresco con capacidad para mejorar Ourense"

Benito Iglesias, cabeza de lista de la nueva formación Adelante, pide a los ourensanos que acudan este domingo a las urnas y le den una oportunidad para que "entre aire fresco" en el Concello de Ourense, y le permitan integrar a su equipo en la corporación local. Asegura que en Adelante "tenemos capacidad para mejorar la ciudad".

El candidato señala que los que hasta ahora han gobernado "han fracasado en la gestión y nos han perjudicado a todos", por lo que ofrece su partido como "respuesta". De hecho, relata que fue el dato de los 8.000 jóvenes que han abandonado Ourense en los últimos años "el que nos hizo reaccionar y levantarnos de la zona de confort y dar un paso adelante; si nosotros nos somos capaces de luchar por el futuro de nuestros hijos, nadie lo va a hacer", reflexiona.

Benito Iglesias lamenta que Ourense se haya convertido en una ciudad "insegura, sucia, olvidada y sin empleo" y como plan de choque, Adelante presenta dos medidas principales: 2.000 empleos y 1.500 viviendas de alquiler social.

"Sabemos que podemos crear empleo porque algunos de nosotros tenemos experiencia contrastada y de muchos años en el mundo empresarial; sabemos lo que tenemos que hacer y es tan simple como fijarnos en lo que han hecho lugares en los que se ha creado empleo", apunta. Pone como ejemplo el norte de Portugal y avanza que, entre sus propuestas, está la de "permutar suelo industrial recogido en el PXOM a coste cero con las empresas, bajo el compromiso contractual de que se cree empleo estable y de calidad para los ourensanos".

Consciente también de las necesidades de vivienda, el candidato de Adelante señala que este será otro de los ejes básicos de su programa. "La renta per cápita en Ourense es la más baja del Estado, una de cada dos familias llegan con dificultades a final de mes", lamenta, por lo que propone crear "un parque público de 1.500 viviendas para todas aquellas unidades familiares cuyos ingresos no superen los 20.000 euros, y precios de arrendamiento no superiores a los 300 euros".

Benito Iglesias aspira a entrar en la corporación local y propiciar cambios "para mejorar" Ourense. Eso sí, apunta, "a través del diálogo y el consenso, porque venimos a construir en positivo".