Valerio anuncia que Ourense "contará con el apoyo de Sánchez como referente termal"

Magdalena Valerio, comprobando la temperatura del agua de As Burgas. // Iñaki Osorio

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, destacó junto a la fuente de As Burgas "el potencial termal enorme que tiene Ourense", por lo que "se puede convertir en un referente, a nivel nacional, en materia de salud y bienestar turístico". Reconoció que Ourense "puede ser el centro de España", desde el punto de vista termal. Y anunció que "contará siempre con el apoyo del Gobierno de España y del presidente Pedro Sánchez", dado que "los demás no sabemos si vamos a seguir siendo ministros", bromeó, indicando que en todo caso será diputada por Guadalajara.

Magdalena Valerio visitó esta ciudad por segunda vez -la primera fue hace once años, para participar en Termatalia, como consejera de Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha- para respaldar la candidatura de Rafael Rodríguez Villarino, que considera que "tiene que convertirse en alcalde de esta gran ciudad", porque "Ourense necesita un cambio". Lo animó a "trabajar con proximidad, con un buen equipo, con cercanía, dando participación, con transparencia y con honradez, que es como debemos gobernar los buenos socialistas".

Tras recordar que el PSOE ha tenido más del 36% de respaldo en las pasadas elecciones generales, la ministra de Trabajo indicó que "se abre una oportunidad enorme para que tú tengas la confianza mayoritaria de la ciudadanía con derecho a voto, de esta gran ciudad que es Ourense, para ser el próximo alcalde de la misma".

La ministra de Trabajo también considera "muy importante conseguir la Diputación de Ourense, para acabar con el nepotismo y con el caciquismo que viene caracterizando a esta institución durante varias décadas. Yo creo que ya va siendo hora de que el PSOE gobierne la Diputación de Ourense".

Magdalena Valerio contempla el empleo de calidad como "una de las grandes prioridades para la provincia de Ourense", por lo que se reunió con trabajadores de Center, que se concentraron con una pancarta en As Burgas, consciente de que "se irán más de cien trabajadores a la calle", lo que calificó como "un drama humano".

Destacó que se recuperará la figura de los orientadores laborales, que darán un apoyo personalizado a las personas sin empleo, además de permanecer en contacto con las empresas, "para ver qué trabajos se están creando, por donde va el futuro del trabajo". Lamentó que "mientras permanecen en el paro más de tres millones de personas en el país, hay puestos de trabajo que no se están pudiendo cubrir, porque no tenemos personas preparadas, formadas, para ocupar esos puestos de trabajo, que tienen que ver con la digitalización y la robótica de las empresas, pero también con el sector de la construcción, dado que no se encuentran ya oficiales de primera, porque se han ido jubilando".

Magdalena Valerio subrayó la importancia de conseguir un pacto social, en materia de pensiones, "algo muy importante en Ourense, porque más de un tercio de la población de esta provincia cobra alguna pensión contributiva. De 300.000 habitantes, más de 100.000 cobran alguna pensión del sistema". También hizo referencia "al reto demográfico que tenemos por delante", que se dispone a abordar de manera coordinada con las comunidades autónomas.

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, indicó que "en Ourense sopla viento de cambio. En la ciudad de Ourense, el viento de cambio va a llevar a una alcaldía socialista, encabezada por Rafael Rodríguez Villarino, que sigue siendo la mejor opción para Ourense; la garantía del progreso, la garantía para pasar página al desastre del Partido Popular, al frente del gobierno de la ciudad, y también para no caer en ningún tipo de experimento".

Rodríguez Villarino se compromete como candidato a "hacer realidad el cambio en esta ciudad, un cambio que no pueden hacer otras fuerzas políticas".