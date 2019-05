Exigen 150 euros a un joven para devolverle el móvil y lo obligan a sacar dinero del cajero

Tres hombres se enfrentan a 2 años de prisión por un robo con intimidación a un joven al que exigieron 150 euros a cambio de devolverle el móvil que habían pedido a la víctima con la excusa de tener que hacer una llamada. Ocurrió la madrugada del 1 de febrero de 2018 en la calle Ervedelo. Tras mentirle con que querían telefonear se negaron a devolverle el terminal. Pusieron precio para poder recuperarlo: 150 euros. Ante el temor que le infundían los acusados al amenazarlo con pegarle, el joven decidió sacar el dinero de un cajero. Según la Fiscalía, uno de los encausados intentó teclear una cantidad mayor pero no lo logró. Una vez que tuvieron el dinero en su poder, los individuos se lo repartieron a partes iguales, con 50 euros para cada uno. Se marcharon del lugar arrojando al suelo el móvil de la víctima. El juicio no pudo celebrarse ayer porque no fue citado un acusado.