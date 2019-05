El programa desarrollado por asociaciones vecinales consolida el compostaje doméstico

La Sociedad Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) señala que el compostaje doméstico se consolidad en el Concello de Ourense después de los resultados del programa desarrollado en diversas asociaciones vecinales, y señalan las de Cudeiro, Palmés, Castro de Beiro, As Termas, As Laxas y la asociación Miño.

La iniciativa se llevó a cabo en el marco de un estudiado plan de acción que se inició con la formación de los participantes a través de cursos presenciales impartidos por técnicos de Sogama, en los que se les explicaba con detalle todo el proceso.

Posteriormente, el personal del concello realizó varias visitas de seguimiento a cada uno de los hogares participantes con el objetivo revisar el procedimiento, solventar los posibles errores y reorientar la técnica en el caso de que no se estuviese realizando de forma adecuada.

Otro de los ejes de actuación se centró en la calidad del compst resultante, controlando los parámetros como la humedad, textura, olor y apariencia, explicando a los vecinos las diferencias entre un compost fresco y otro madura, así como los tiempos de descomposición y aplicaciones.