Su perro muerde a otro y él amenaza a la dueña: "¿Ves este bastón? Te voy a matar a ti y al perro"

La Audiencia Provincial confirma una condena de 240 euros de multa, por un delito leve de amenazas, tras un incidente la mañana del 2 de agosto de 2018, sobre las 10.30 horas en Ourense. Una mujer estaba en una cafetería de la Avenida de Santiago con un perro de raza Sharpei, de su hija. El animal se acercó a otro, un American Staffordshire, raza peligrosa. Este no llevaba bozal y se abalanzó sobre el primero, mordiéndolo. El dueño comenzó a golpear al perro de la mujer con un bastón. Una vez que los perros se separaron, el hombre dijo a la mujer: "Te voy a matar a ti y al perro. ¿Ves este bastón? Para otra vez va a ser de hierro, te va a matar a ti y al perro". El tribunal dice que la versión de la mujer es corroborada por una testigo del local, "no resultando acreditado, pese a los esfuerzos del recurrente, que dicho testimonio no se ajuste a la realidad, por el solo hecho de que la denunciante sea cliente habitual del establecimiento". Además, él "admite haber proferido al menos expresiones ofensivas, en un claro intento exculpatorio".