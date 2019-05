La liquidación del ejercicio de 2018 revela que el Concello cuenta con un remanente de 105 millones

Edificio de la Casa do Concello de Ourense. // Iñaki Osorio

Si en el ejercicio anterior ya se había cuestionado que el concello tuviese en caja más de 70 millones de euros, sin atender "muchas necesidades" que tiene la ciudad, con los datos de los que dicen disponer, por parte de Democracia Ourensana se apuesta por "devolver esa cantidad a los vecinos, en obras, servicios y baja de impuestos en los próximos cuatro años", y hacer especial referencia a la propuesta que llevaron a pleno de rebajar el impuesto de vehículos en un 40%, y que fue rechazado tanto por PP como PSOE. Pero DO critica la "inepcia" del gobierno popular y de su alcalde, Jesús Vázquez, por tener 105 millones de euros "en caja y sin gastar: el dinero de los impuestos no es para depositar en los bancos", ya de lo que se trata es de "dar respuesta a las necesidades que existen y mejorar la calidad de vida de los ourensanos". Además de incidir en que durante todo el mandato se había advertido de que un concello no podía seguir con un presupuesto prorrogado, ya que eso supone una "grave limitación" para poder realizar diferentes actuaciones que son necesarias. Y cargar en lo que sucede con un plan de inversiones que sigue sin ejecutar.