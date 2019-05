Siete detenidos y 20.000 dosis incautadas en un caso iniciado por trapicheo en Ribadavia

La existencia de un punto de venta de cocaína en Ribadavia causaba alarma social y puso a la Guardia Civil a tirar del hilo desde enero. La Policía Judicial de Ourense, en coordinación con el fiscal antidroga de la provincia, consiguió desarticular una red organizada dedicada al tráfico de drogas, con seis puntos de venta al menudeo en Ribadavia, Milladoiro, Brión, Catoira, Boiro y Cambados. Los agentes incautaron 20.000 dosis de droga (heroína, cocaína, anfetamina, marihuana y hachís), con un valor aproximado de 200.000 euros, así como teléfonos móviles, dos vehículos, dinero en efectivo y útiles y sustancias de corte para la preparación, elaboración y distribución de sustancias. Hubo cinco registros en todas las localidades salvo en Cambados. En un zulo se encontró droga.

La operación "Nanverril" averiguó que en la localidad de Catoira (Pontevedra) había una red estable de tráfico medio de sustancias estupefacientes que se encargaba de suministrar a otras personas para su posterior venta al menudeo. Era una red que tenía conexiones con las localidades de Boiro, Brión, Milladoiro y Carballo, en la provincia de la Coruña, con Cambados y A Garda, en la provincia de Pontevedra, y con O Carballino y Ribadavia, en esta provincia, e incluso con personas en la ciudad de Barcelona. Han sido detenidos F. V. M., de 41 años, F. S. M., de 54,E. C. M., de 39, A. T. C., de 46, J. A. R., de 46, C. P. A., de 35, y J. R. R., de 52 años.

La Policía Judicial de Ourense contó con la colaboración de agentes de las comandancias de la Guardia Civil de A Coruña y Pontevedra.