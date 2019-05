PP, PSOE y DO, dispuestos a redoblar esfuerzos esta semana para lograr la Alcaldía de Ourense

Los candidatos a la Alcaldía de Ourense valoran de forma positiva la tendencia que apunta la encuesta realizada por DYM para Prensa Ibérica y FARO y se disponen a redoblar el esfuerzo para hacer que su mensaje llegue al mayor número de ciudadanos posibles durante esta semana, con la intención de darle la vuelta a la situación y conseguir que se pueda formar un gobierno estable en la ciudad, tras cuatro años de zozobra, por la polarización y duros enfrentamientos entre los grupos de la corporación.

Tras advertir que "la única encuesta real va a ser la del día 26", el regidor y candidato del Partido Popular a la alcaldía, Jesús Vázquez, destaca que la encuesta de FARO y la de otro medio "dan como ganador al PP. Falta una semana. El crecimiento del PP en los últimos días ha sido importante, tras el efecto de las elecciones nacionales. Creo que ese efecto se empieza a difuminar. Yo estoy convencido de que el PP va a sacar una mayoría muy amplia, con respecto al resto de los partidos". Y agrega: "Lo que necesitamos, en este caso, es esa mayoría suficiente para no tener las manos atadas y para evitar pactos entre el PSOE y Democracia Ourensana, que entenderíamos que serían nocivos para esta ciudad".

Jesús Vázquez tiene fe en la remontada: "Yo estoy convencido de que el día 26 habrá una sorpresa en la ciudad, muy grande, a favor del Partido Popular".

El candidato del PP atribuye a grupos de "la oposición la situación de bloqueo que ha sufrido la gestión municipal", para sacar adelante temas importantes para la ciudad, ante un gobierno que no contaba con mayoría suficiente. Y advierte de que "está ocurriendo algo similar con la actitud del Gobierno central, que está paralizando obras, para que el gobierno local del PP no las rentabilice, como la del Archivo Histórico Provincial, la biblioteca y el Parking de A Ponte".

Además de la progresión positiva que espera para el PP en el Concello de Ourense, durante esta semana, Jesús Vázquez también realiza un buen pronóstico para Manuel Baltar, al señalar: "Tengo clarísimo que la Diputación la volverá a ganar, muy por encima de la mayoría absoluta, el presidente provincial del Partido Popular".

El candidato del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, destaca que "hay una tendencia indudable, a que el PSOE lidere el cambio en la ciudad de Ourense y en la provincia, y eso se verá refrendado el día 26 de mayo. Le estamos pidiendo a la gente que salga a la calle, que vaya a votar, porque cuando la gente se conciencia y aumenta la participación, vence el PSOE".

Rodríguez Villarino confía en que "se mantenga o supere la tendencia de las elecciones generales, en las que el PSOE tuvo un 36,4% de apoyo, con la participación de la gente, teniendo en cuenta que esta es la única alternativa real de cambio". Retomando un poco el eslogan de la pasada campaña, el candidato socialista sugiere al electorado que "tiene que volver hacerlo; tiene que votar de nuevo, para que el cambio sea posible, por lo que la gente no tendría que lamentar durante otros cuatro años el abandono de la ciudad".

El candidato sostiene que el voto al PSOE "vale doble", porque "puede propiciar un cambio en el Concello de Ourense y en la Diputación provincial". Y al preguntarle sobre la responsabilidad que terminaría asumiendo, en el caso de que los resultados del partido le permitieran optar a la alcaldía de Ourense y a la presidencia de la Diputación, aclara que sólo se presenta como candidato a la alcaldía de la capital. "A nadie se le ocurre decir que se presenta a la presidencia de la Diputación, salvo a este presidente atípico, por llamarle algo suave. No se vota, en ninguna urna, para elegir presidente de la diputación en ningún lugar de España", indica Rodríguez Villarino, además de calificar la propuesta como "absurda". Y añade: "A lo único que se presenta este señor, es como candidato a concejal en Esgos".

Villarino llama la atención sobre "una frase anónima" que está circulando por todos los rincones de la provincia de Ourense y por las redes sociales, que indica: "Adiós a la Diputación provincial. Una semana de fiestas en la provincia de Ourense sin Baltar".

El candidato de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, señala: "Las encuestas indican que nosotros podemos estar rozando la mayoría absoluta, porque hace cuatro años nos daban 3 concejales y sacamos 8". Pese a que la última consulta apunta a que esta opción política puede perder un concejal -pasar de 8 a 7-, Jácome afirma: "Nosotros somos los favoritos, porque me lo dice la calle. Si estamos en 8 o 10 en estos momentos, con lo mal que lo está haciendo el PP y lo bien que lo estamos haciendo nosotros, está claro que vamos a conseguir como mínimo 12. Vamos a ser la lista más votada. La gente tiene que darse cuenta de que el cambio tiene que pasar por Democracia Ourensana. Todo lo demás es votar a lo mismo de antes".

El líder de DO asegura que la franja de indecisos es mayor de lo que reflejan las encuestas, porque este tipo de consultas "no contabilizan el número de personas que no quieren contestar". De todas formas, Pérez Jácome sostiene que "la encuesta de FARO es la que más se aproxima a la realidad", al concederle 7 concejales, dos más que otros medios.

El candidato de Ciudadanos, José Araújo, advierte de que "hay un número elevado de personas que se definen como indecisas y pensamos que son precisamente esas las que van a decidir el panorama municipal en los próximos años". Y añade: "En ese sentido, pensamos que no tenemos techo; somos una formación que está en crecimiento. Nuestro objetivo es trabajar para ser la lista más votada".

El candidato de Ourense en Común, Martiño Vázquez Mato, considera que "las encuestas estaban muy condicionadas con el panorama postelectoral de las generales, por lo que OUeC salía invisibilizada, por tratarse de una candidatura municipalista, pero poco a poco va recuperando su espacio, al valorarse los cuatro años de trabajo que ha realizado en el Concello".

El candidato de Unidas Podemos-Esquerda Unida, David Manuel Alvarado Roales, destaca que "si se repiten los resultados de las elecciones generales conseguiríamos de 3 a 4 concejales", por lo que esperan "sacar mejor resultado, si es posible".

El candidato del BNG, Lois Seara, confía en que esta opción política "acabe teniendo una gran presencia en el Concello y que sea determinante", algo que está "percibiendo en la calle".