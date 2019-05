Fallece a los 57 años el exteniente alcalde y lider nacionalista Alexandre Sánchez Vidal

El abogado, político y exteniente de alcalde por el BNG durante el Gobierno bipartito en PSOE- BNG en el Concello de Ourense en 2007, Alexandre Sánchez Vidal, falleció ayer a los 57 años de edad después de perder la batalla contra el cáncer.

Hasta su capilla ardiente, instalada en el tanatorio de As Burgas, se desplazaron a lo largo de la tarde de ayer cientos de personas de todos los signos políticos para mostrar su consternación por la temprana muerte de Sánchez Vidal, que inició su actividad política a edad temprana, implicándose en movimientos nacionalistas y de izquierdas toda su vida. Incluso a finales del pasado año participó en la constitución de "Plataforma Ourense Mellor", que concurre a las elecciones con el exsindicalista Etelvino Blanco como candidato.

Tras una vida de activismo político, que inició con su participación en la puesta en marcha de Galiza Nova, en 2003 se presentó a la Alcaldía de Ourense (que ganó el PP) por el BNG, consiguiendo los mejores resultados del Bloque, 7 escaños.

En 2007 volvió a presentarse y sumó sus 6 escaños del BNG a los 8 del PSOE para constituir un gobierno bipartito presidido por el socialista Francisco Rodríguez y del que Sánchez Vidal ejerció como teniente de alcalde. Dos años después, en 2009, y por difíciles diferencias de gobierno, dejó la tenencia y posteriormente su militancia. Pero ayer las condolencias por su fallecimiento se suceddían y partidos de izquierdas como BNG, PSOE, Unidas Podemos-Esquerda Unida y Ourense Mellor suspendían sus actos electorales de la jornada en su memoria.

Tanto en el tanatorio como en redes sociales mostraban su pésame Ciudadanos, PP y Compromiso por Galicia. Miembros de esta corporación y del bipartito se acercaron a la capilla ardiente para despedirlo y dar el pésame a su familia.

El BNG emitió un comunicado en el que recordó que "será lembrado pola súa capacidade de traballo e polo seu compromiso político co nacionalismo galego e coa cidade de Ourense á que dedicou un profundo esforzo, tanto na oposición como no goberno da capital". Añadió el BNG que "Castelao afirmou que o verdadeiro heroísmo consiste en cambiar os anceios en realidades, e as ideas en feitos, e queremos agradecer ao que foi o noso compañeiro durante moitos anos o seu empeño en construir desde o local realidades e feitos para unha Galicia máis libre", destacan, nun comunicado.

Ourense Mellor destacó "a súa inmensa calidade como político" e a "enorme e incuestionable importancia" da súa figura para Ourense, que "debe a Sánchez Vidal boa parte do seu progreso". "Todos os galegos debémoslle agradecemento pola súa extraordinaria lucidez, sempre ao servizo deste país, e pola súa calidade humana, sempre presente", añadieron.

El PSOE mostró su pesar por el fallecimiento de Sánchez Vidal como "un home moi traballador e comprometido coa cidade e implicado no progreso de Ourense, e a mellora da vida dos nosos veciños. Desde En Marea, Luís Villares mandó también un mensaje de cariño y apoyo y en especical a su viuda, Ana González Sánchez a las hijas de ambos, y a la madre del fallecido y hermanos.

Hasta el tanatorio se trasladaron prácticamente todos los miembros del antiguo bipartito al completo, sindicalistas, profesores, miembros de decenas de movimientos de izquierdas y hasta compañeros que matenía desde su tiempo de estudiante en el IES Blanco Amor, como X.Lois Carneiro, que calificó al fallecido como "un apaixoado, amigo dos amigos, ós que quería de verdade. Un ácrata nacionalista de esquerdas, poeta, profundo intelectual, tan grande como a cidade pola que se comprometeu a loitar para un mundo mellor".

Incineración en la intimidad

La capilla ardiente estará hoy hasta las 4 de la tarde en la sala 3 de tanatorio de As Burgas, y luego se procederá a la incineración en la intimidad familiar.