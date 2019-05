Alerta que O Carballiño sigue sin ratificar la rebaja del 20% en el IBI para 2020

El PP denuncia que el alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, no ha rebajado el Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, un 20%, aunque señala "pretende hacer como si ya estuviera rebajado". Explica que "no está aprobado pues no se trató en pleno una alegación presentada por el PP desde enero".

Recuerda el PP que el 11 de diciembre de 2018 se aprobó inicialmente la modificación del IBI, que ya no tendrá efecto hasta el año 2020 ya que no podrá estar en aplicación en 2019 por tramitarse tarde.

Explica que en aquel pleno, por la falta de un concejal de la oposición, y gracias a que el grupo de gobierno aún estaba con 8 concejals, sacó adelante la aprobación inicial de este expediente, "pese a que todos los grupos políticos en la oposición argumentamos que no era el momento de hacerlo, pues debería de ser tratado a finales de 2019, por el nuevo gobierno saliente de las elecciones municipales, e ir acompañado ya del presupuesto de 2020, en el que se aprecie la baja de los 474.000 euros en ingresos, y si fuera preciso con un plan de ajuste económico que lo avale".

Pero también en dicho pleno se le reprochó al regidor que dicha rebaja era "electoralista", y "se daba argumentos en los que se demostraba que en ningún momento tuvo intención de hacer esta rebaja impositiva".

Así las cosas, el PP presentó una alegación en tiempo y forma, el 30 de enero, donde solicitó que de ser posible, se aceptase una enmienda a la totalidad, por ser una modificación atemporal ya que no se podía aplicar en 2019 y "entendíamos necesario un plan financiero que lo avale". Asimismo, pidió que de no ser posible la retirada de la modificación, se paralice su aprobación definitiva hasta que se presente un plan económico a finales de 2019, pues "tendrá incidencia directa en el presupuesto de 2020".

Apunta el PP que a esta fecha, casi 6 meses después de haberse aprobado inicialmente el expediente, "su aprobación definitiva o el rechazo por el pleno, aún no fue tratado, y todo indica que se debe de atender el cierre del expediente por parte de la nueva corporación.

En definitiva, ante todo ello, señala que "estamos sin rebaja del 20% para el año 2020" y que el alcalde anunció a principios del año 2018.