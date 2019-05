El Eixo Atlántico niega cualquier vinculación con Xuventudes Musicais

Tras el anuncio de una actuación en Verín y A Mezquita, "Camiños Sonoros" de la autodenominada Asociación Xuventudes Musicais Eixo Atlántico, desde el Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, entidad transfronterizas que agrupa a las 34 principales ciudades de Galicia y Norte de Portugal, informan que no tienen ninguna relación con dicha asociación, que "está usando nuestro nombre de forma irregular, por lo que ya fue notificada para que deje de utilizarlo, y se notificó a la convelería".

El Eixo Atlántico es "una marca registrada que no puede ser usada sin autorización de la Comisión Ejecutiva de la entidad transfronteriza". En lo que respeta a "Camiños Sonoros", aclaran que "no tuvimos ninguna participación en la decisión de en qué ciudades o villas se programen los conciertos y en cuales no", ni en que "se estén publicando en plena campaña electoral con lo que eso podría significar de propaganda encubierta. Le llama la atención que la Dirección Xeral de Cultura aceptara la colaboración de dicha asociación "sin verificar que su nombre está legalmente constituido".