A Franqueira luce en el cupón

La ONCE ha sacado a la venta 5,5 millones del cupón con las imágenes de A Franqueira. // FdV

La ONCE ha sacado a la venta 5,5 millones del cupón con las imágenes de A Franqueira. // FdV

Una fotografía de la multitudinaria procesión de As Pascuillas y otra de la virgen sobre el carro de bueyes saliendo del templo de A Franqueira ilustran el cupón de la ONCE del próximo lunes, 20 de mayo, del que se han sacado a la venta 5,5 millones de unidades. La ONCE ha querido plasmar una de las romerías más emblemáticas de Galicia.

Dos fotografías de las multitudinarias romerías que se celebran en el Santuario de A Franqueira han sido elegidas por la ONCE para ilustrar su cupón del próximo lunes, 20 de mayo, que ya está a la venta.

La primera de las imágenes corresponde a la romería de As Pascuillas, que este año se celebrará el 10 de junio, y la segunda de las fotografías es de la romería más multitudinaria de A Franqueira, la de septiembre, que ha sido Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

La ONCE ha elegido dos de las imágenes más representativas de ambas romerías en honor a Santa María da Franqueira; la de la procesión de As Pascuillas y la de la virgen saliendo de este santuario del siglo XI, en un carro tirado por bueyes con los ojos vendados.

Aunque se desconoce con exactitud cuándo empezó a celebrarse esta romería, se sabe que ya se le rendía culto en el siglo VII y, es considerada por los historiadores como una de las imágenes marianas más antiguas de toda Galicia, junto con la Virgen de A Barca de Muxía y la de As Ermitas en O Bolo.

A esta imagen de traza románica y reminiscencias góticas tallada en granito le profesan devoción miles de gallegos y romeros del norte de Portugal.

La ONCE tramitó hace meses la solicitud para incluir estas imágenes en su cupón. "Damos las gracias a la ONCE por esta iniciativa que tiene como objetivo hacer visible a toda España la celebración de las romerías dedicadas a Nuestra Señora" afirma el sacerdote del Santuario de A Franqueira, Javier Alonso.

Para el recuerdo

Muchos vecinos de la comarca ya lo han comprado para quedárselo como recuerdo si no resulta premiado. "Yo ya lo tengo,, ahora solo falta que toque", comenta Anxo Gutiérrez, un cañicense que ha comprado dos cupones en Madrid, donde vive. Cada cupón diario cuesta 1,5 euros y se reparten en el sorteo 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, entre otros premios.

La ONCE ha sacado a la venta 5,5 millones de estos cupones dedicados a las romerías de A Franqueira y de distribuirlos se encargan sus los 20.000 agentes vendedores.