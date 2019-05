Un conductor admite que podía ir distraído cuando atropelló a una joven en un paso de peatones

Venía de una merienda-cena en la que había bebido "dos vasos de vino" y buscaba un lugar en el que parar a comprar tabaco. Circulaba "despacio" por la avenida de Portugal y pudo ver a un grupo de jóvenes en la acera celebrando el magosto pero no a la joven que cruzaba adecuadamente por un paso de peatones a la altura del número 38 y que le salió por su izquierda. La embistió sin tiempo para frenar lanzándola a casi diez metros del lugar del impacto. Sufrió lesiones graves y tuvo que ingresar en la UCI.

El conductor, que primero aseguró que le pareció ver a la mujer salir de entre unos coches (una furgoneta, cree recordar), admitió después que "posiblemente iba distraído" y que "puede ser que no estuviera bastante atento" cuando arrolló a la joven ya que, insistió, "sólo pensaba en comprar tabaco, en buscar un lugar y parar". El accidente ocurrió el 14 de noviembre de 2015, a las 22.30 horas, pero el asunto se alargó en fase de instrucción y, tras un aplazamiento el pasado mes por incomparecencia de un forense, el juicio se celebró ayer.

En todo este tiempo, la víctima ha sufrido cinco intervenciones quirúrgicas en una pierna y arrastra secuelas por los golpes que recibió en la cabeza que detalló en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense. El conductor, que arrojó una tasa de alcohol de 0,53 mg, ha sido acusado de un delito contra la seguridad vial en concurso con un delito de lesiones por imprudencia grave y se enfrenta a una petición de pena, por parte de la Fiscalía, de 2.400 euros de multa, tres años de privación del permiso de conducir e indemnización para la víctima de 47.287 euros. Por su parte, la acusación particular que representa los intereses de la joven atropellada solicitó cinco meses de prisión, tres años sin carné y 103.016,05 euros.

El acusado, J.V.F., de 57 años, explicó que no llovía y que había iluminación en la calle, aunque "no demasiada claridad". No recuerda a qué velocidad iba pero no muy rápido porque buscaba un lugar en el que para. Cuando vio a la mujer y quiso frenar "ya estaba en el parabrisas, fueron décimas de segundo", alegó. Detuvo el coche y corrió a un bar para pedir ayuda.

A preguntas de su abogado, precisó que al pasar por el lugar del accidente observó que había gente a la derecha y que justo antes del golpe, "por el rabillo del ojo" pudo ver que alguien cruzaba.

La víctima asegura que conoce bien la zona porque viven allí sus padres y que el paso, además de contar con una banda rugosa previa, está señalizado. Esa noche se dirigía caminando al centro porque había quedado con unos amigos. Antes de empezar a cruzar comprobó que no venían coches pero cuando ya había rebasado la mitad del paso de peatones apareció el vehículo del acusado y la atropelló.

Además de fracturarse la pierna, recibió dos fuertes golpes en la cabeza, uno contra el parabrisas y otro al caer sobre la calzada, que le provocaron cuatro hematomas. A día de hoy sufre dolores de cabeza y lapsus de memoria que le afectan a la hora de prepararse para una oposición. El primer año perdió el curso en la universidad y hasta 2018, explicó, "no podía caminar sola, necesitaba ayuda para todo, hasta para ducharme". Pasó cinco veces por el quirófano y como secuelas, entre otras, sufre algia postraumática y síndrome post conmocional.

También declaró un testigo del accidente, que corroboró que la joven había rebasado ya la mitad del paso y se encontraba "llegando al final" cuando fue arrollada.

Uno de los policías locales que realizó el atestado indicó que la alcoholemia estaba ya estabilizada cuando se le practicó (una hora después del accidente) y que el conductor olía a alcohol pero presentaba un "comportamiento correcto".

La consideración de los días que la víctima estuvo impedida generó controversia. La acusación sostiene que tardó en recuperarse 879 días, 24 de ellos en el hospital y 855 impeditivos para sus ocupaciones habituales tomando como referencia la fecha de alta en el servicio de Traumatología, que no se produjo hasta el 18 de abril de 2018. La letrada de la compañía de seguros los reduce a 467.