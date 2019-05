El Colegio de Enfermeros pide "no atacar a sus profesionales como arma política"

El Colegio Oficial de Enfermería de Ourense reprueba la actuación del BNG en el Concello de Piñor contra el enfermero Xosé Uxío Rodríguez Blanco, al hacer "graves afirmaciones" contra este profesional sanitario en su boletín denominado 'Faladoiro', correspondiente al mes de mayo, que ha sido difundido entre los vecinos.

Apunta el colegio que entre los insultos recogidos en la citada publicación contra Rodríguez Blanco, que ejerce su profesión desde hace ocho años en el ayuntamiento de Piñor y forma parte de la candidatura del PSOE para las próximas elecciones municipales, puede leerse en la propia portada "Practicante eres un cacique".

Pero todavía más graves dice son los agravios contra su persona también en la primera página tales como "Dimite, esto es un asco. Estiércol. Huele mal". Se refieren a este profesional sanitario como `practicante´ siendo "un concepto obsoleto para denominar a los enfermeros". Sin embargo, según explica el propio enfermero, en el interior del panfleto se le identifica con su nombre y apellidos.

Asimismo, el documento repartido entre los vecinos también recoge otro mensaje del BNG al enfermero que dice textualmente "Hasta que no fuiste practicante del concello no te presentabas porque no eras nadie. Pide la excedencia y participa igual que los demás candidatos. Sin cartas marcadas, en igualdad de condiciones. Los del sintrón, los encamados, los enfermos, tienen miedo".

Blanco apunta que "yo siempre he marcado dos líneas rojas en mi vida: mi familia y mi profesión. Precisamente desde el BNG han considerado que la mejor manera de hacerme daño era desprestigiarme a nivel profesional". Añade que "creo que mi trayectoria me define y nunca me imaginé que se podría llegar a estos extremos".

Desde el colegio muestran su repulsa ante el modo de actuar de un grupo político que ataca a un candidato "valiéndose de una intromisión en su vida profesional".