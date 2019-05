El crimen de A Esmorga: "¿Qué justicia existiría para Álex si sus asesinos no cumplen condena?"

César Lorenzo Lage, el abogado de la acusación particular en el crimen de 'A Esmorga', el que ha defendido a la madre de la víctima en el turno de oficio, registró ayer sus escritos contra la libertad de Eduardo L. F. y Óscar E. L., una realidad desde 2016 que fue ratificada por la magistrada al día siguiente de que el jurado los declarara culpables del asesinato con alevosía de Alexandru Walter Boghiu en diciembre de 2014 en el canal de O Viñao (Boborás), un crimen por el que serán condenados a una pena de entre 15 y 17 años de prisión.

El letrado llama la atención sobre el riesgo de fuga. Recuerda que, al ser detenido, Óscar E. L. tenía el coche "lleno de ropa, indicio suficiente para entender que su objetivo era fugarse". La acusación particular incide ante la sala de la Audiencia Provincial que revisará la decisión de libertad -la fiscal Rosa Tallón ya recurrió la semana pasada- que el peligro de que se marchen para eludir la pena es ahora mayor, al existir veredicto por "uno de los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico", y verse "disipadas" las expectativas de una absolución. Procede, según su criterio, dictar prisión provisional y sin fianza. "Nos podemos encontrar con que vivan en libertad después de haber cometido un asesinato y no cumplan con la pena. ¿Qué justicia existiría para Álex si su asesinos no cumplen con la condena impuesta?", subraya.

La magistrada Ángeles Lamas, presidenta del juicio con jurado, acordó retirar el pasaporte y fijar comparecencias cada dos semanas en el juzgado como medidas para disuadir el riesgo de fuga. La acusación particular señala que la inexistencia de acuerdos de extradición entre España y algunos países del mundo puede animar a los asesinos a intentar eludir su responsabilidad una vez que están libres.

Esta parte considera "inútil" la retirada del pasaporte. "Al pertenecer España a la Unión Europea pueden viajar dentro de sus límites con el DNI, que no fue retirado, por lo que el condenado podría viajar a cualquier país de la UE y esconderse en algún pueblo y no ser encontrado por la Interpol, o cruzar a un país que no tenga extradición con España", expone.

La acusación particular considera que Eduardo L. F. y Óscar E. L. "no tienen el suficiente arraigo familiar y laboral" pero sí "medios económicos para eludir la acción de la justicia". Esgrime que Óscar trabaja como peón forestal solo 4 meses al año "y siempre ha tenido un nivel medio bajo, por lo que no le supondría ningún problema dejar su domicilio y comenzar en otro lugar con escasos medios económicos, ya que estaría acostumbrado a no tener una vida de lujos y excesos".

Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Ourense ejercerá como sala de apelaciones y resolverán si los asesinos declarados culpables del crimen de Alexandru Walter Boghiu, que tenía 22 años, pueden esperar en libertad, o entre rejas, a que se dicte sentencia firme. Podrían pasar varios años si la causa llega al Tribunal Supremo.