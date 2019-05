Un avión privado y dos oposiciones para dejar de ser precarias: "La sanidad debería estar mejor"

Tras examinarse de dos oposiciones en Madrid y Galicia en el mismo día, costeando un avión entre cuatro enfermeros de Ourense para poder asistir a las dos pruebas, Mercedes Gómez -47 años- intentó descansar el domingo por la noche pero su mente seguía en marcha pese al sobresfuerzo de una jornada de maratón. Un examen por la mañana en Madrid, compitiendo con 30.000 aspirantes a alguna de las 5.000 plazas a concurso. Otro por la tarde en Silleda (Pontevedra) para conseguir uno de los 830 puestos fijos del Sergas, entre 8.738 personas inscritas. Primera prueba contrarreloj, taxis sorteando la carrera de la mujer que se celebraba en Madrid y un vuelo desde la terminal ejecutiva para cuatro pasajeros más tripulación: "Fue una experiencia agradable, ya sabemos lo que se siente", afirma el día después. "Decía: qué ganas tengo de levantarme hoy [por ayer] y saber que no tengo que ir a la biblioteca a estudiar. Pero me metí en la cama y en mi cabeza seguía haciendo test. A las 7 de la mañana ya estaba despierta".

Tras 18 años de experiencia y habiendo pasado por varias etapas de precariedad en la sanidad pública gallega, Mercedes buscaba más estabilidad que la incertidumbre de su actual situación de interina en el hospital de Verín. Por eso se planteó contratar un vuelo privado que multiplicara por dos sus opciones de lograr trabajo fijo. "Siempre merece la pena, siempre hay que agotar todas las posibilidades. Cuando tienes dos opciones multiplicas por dos. Yo soy así, hay que intentarlo. Nos dio tiempo a todo y salió todo muy bien, tal como planeamos", se reafirmaba ayer, un día después de un domingo de estrés y de máximo rendimiento.

A las 7.30 horas se subieron a un taxi en Madrid para llegar con tiempo al examen de las 9.30, aunque finalmente no dio comienzo hasta las diez y media, primera traba. Sin dejar de lado la hora pudieron hacerlo. Entregaron al acabar y fueron deprisa a Barajas para subirse al avión que les llevó a Santiago de Compostela. Allí los recogió el hermano de Mercedes, que se ocupó del traslado al recinto ferial de Silleda, sede del examen vespertino.

"Fui capaz de hacer los dos exámenes pero llegué a tal agotamiento que en algunas preguntas de cálculo ya no sabía cómo se multiplicaba", confiesa. Su primera impresión una vez finalizadas ambas pruebas era que "menos mal que fui a Madrid porque el de Galicia tuvo tela. Mucha gente salía llorando. Cuando acabamos la percepción es que había ido mucho mejor en Madrid, pero ya he podido corregir el de Galicia y aunque pensaba que no me había salido tan bien, estoy muy contenta con el resultado".

Mercedes trabaja, estudia y, como madre, concilia como puede con su vida familiar. Lleva desde el verano de 2016 preparando la oposición de enfermería. Solo el año pasado, se presentó en Andalucía, Euskadi, Murcia, Aragón, Castilla La Mancha y Valencia. Lleva varias aprobados a sus espaldas pero hasta ahora insuficientes para conseguir una plaza.

La decisión de los cuatro enfermeros de Ourense -tres mujeres y un hombre- de contratar un avión privado para poder presentarse a dos exámenes en el mismo día -Galicia y La Rioja son las únicas comunidades de España que celebran la prueba por la tarde- fue publicada el viernes por la Televisión de Galicia y el sábado por este periódico. La repercusión de la información en FARO convirtió ayer a Mercedes, quizás, en la persona más entrevistada del país. Varios medios de toda España se pusieron en contacto con ella para conocer una historia que retrata el sacrificio, la voluntad y también la dificultad de tener estabilidad en la sanidad pública pese a los años trabajados y a la habilidad adquirida.

"Vimos la cantidad de comentarios y cómo llamó la atención. Al principio nos lo tomamos a risa. Mucha gente nos decía: Ole por vosotros, os lo merecéis, os lo estáis currando. Pero otros eran un poco fuertes. Nos trataban como niños de papá o como si fuéramos unos frikis. Lo que somos es trabajadores. En mi caso tendré que sacrificar las vacaciones de mi familia de este año, y no sé si de alguno más".

Mercedes Gómez y Vanesa Faro, una de las compañeras con las que compartió avión y jornada maratoniana de exámenes, estaban ayer en O Carballiño, satisfechas con su esfuerzo, abrumadas por la repercusión. Mercedes, que es de Amoeiro, fue a comer a la villa del Arenteiro con sus padres para contarles su experiencia y desconectar. Los cuatro enfermeros de Ourense que optan a plaza en Madrid y Galicia tras sufragar un avión entre todos se unen a la reivindicación que el domingo plantearon los profesionales contra la precariedad. "El sistema debería estar mejor, repercute en el usuario y en el profesional. Sin tener recursos humanos adecuados no se puede dar una asistencia de calidad. Los gestores solo quieren números pero las personas son más que números, tanto los profesionales como los usuarios", defiende Mercedes Gómez.