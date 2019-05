Ourense en Común plantea un pacto por el empleo que frene el "éxodo juvenil"

Ourense en Común establece como prioridades de gobierno la activación económica y el empleo. La formación liderada por Martiño Xosé Vázquez, actual portavoz y candidato a la Alcaldía, afirma que comprometerá presupuesto para "un Pacto polo Emprego capaz de impulsar as riquísimas potencialidades que temos. Urxe frear o éxodo xuvenil". La marea asegura que "en catro anos o PP non implantou nin unha soa medida para o fomento do emprendemento nin a activación económica".