José Araújo: "Si C's entra en la Diputación hará lo posible para que las cosas cambien"

Primer domingo de campaña, ritmo intenso. Varios mítines al día y el 82º cumpleaños de su madre. José Araújo (Francia, 1971) cita en una terraza de la Praza Maior. Frente al Concello. El exportavoz del PP, cabeza de lista de C's, quiere volver, preferiblemente con opciones de poder. Araújo se ofrece a pactar avances para la ciudad, gobierne quien gobierne.

- ¿Qué expectativas tiene Ciudadanos? Las encuestas, también las internas de otros partidos, les asignan hasta 3 concejales.

-Nosotros tenemos un objetivo: ser la lista más votada. A partir de ahí, lo que los vecinos consideren.

- Lamentaba este sábado que Ourense está un poco adormecida y fue abandonada a su suerte ¿Cómo se lo explica a quien le recuerde que fue portavoz del gobierno local hasta hace pocos meses?

- La gente que me conoce de la actividad municipal sabe de mi trabajo, mis virtudes y defectos. En los últimos años intenté aportar lo máximo que pude en el día a día. Pero uno hace lo que sus líderes dicen y yo precisamente lo que discutí, y por lo que hice un aparte y me presenté por otra formación política , es porque precisamente discutía el liderazgo. Pienso que tengo la capacidad y la fuerza suficientes como para liderar un grupo y cambiar las cosas. Eso que cuestioné es lo que, en parte, para mí, bloqueó la ciudad. También es verdad que, por otro lado, la oposición no estuvo a la altura. En muchos casos se hubieran aprobado cosas con un poco de generosidad de la oposición. Tenemos que cambiar la fórmula. Los que están ahora mismo, difícilmente pueden lograrlo con la misma forma de trabajar.

- Si Jesús Vázquez depende de C's para ser alcalde, ¿qué pasará?

- Eso es mucho avanzar. Hay temas que evidentemente son cuestiones de partido que en su momento se discutirán. Todas las formaciones tienen indicaciones de por dónde deben ir los pactos. Lo que tengo clarísimo y he pedido a mis compañeros es que estaremos, bien en el gobierno o en la oposición, en un posicionamiento de sumar y ceder para que la ciudad avance. Tanto Jesús como cualquier otra formación política nos tendrían a su lado para sumar.

- A nivel nacional parece muy difícil un entendimiento entre PSOE y Ciudadanos. ¿Lo descarta para Ourense si esa suma sale?

- Habrá en su momento indicaciones sobre cómo hacerlo. En todo caso, creo que quien tiene que gobernar es la lista más votada y el que lo haga, pedir apoyos. Desde luego, de nosotros los tendrán para sacar cosas adelante.

- Si el PP necesita a C's para mantener la Diputación, ¿será con o sin José Manuel Baltar al frente?

- Ahora mismo estamos trabajando para ganar las elecciones y ser la lista más votada. A partir de ahí, los escenarios se irán sucediendo de manera natural. Si Ciudadanos tiene representación, desde luego hará lo posible para que las cosas cambien.

- ¿Qué primeras medidas adoptarían con urgencia en la ciudad?

- Lo primero: el concejal de Hacienda, liderado por el alcalde, tiene que construir un presupuesto que debe ser aprobado en los primeros días de gobierno. En paralelo, el responsable de Urbanismo tiene que poner el PXOM encima de la mesa y buscar el consenso con todas las fuerzas políticas para decidir qué se va a hacer. Otro tema clave, una vez aprobados el presupuesto y el plan urbanístico, es allanar el terreno para que por fin, de una vez por todas, se construya uno o más balnearios en la ciudad.