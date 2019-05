Jesús Vázquez promete en Outariz la primera ludoteca termal de España

En el primer domingo de campaña, el alcalde de Ourense y candidato del PP a la reelección, Jesús Vázquez, hizo una pequeña caminata por la senda fluvial del Miño junto al presidente de la Diputación y responsable provincial del partido, Manuel Baltar, recorriendo el trecho entre O Tinteiro y Outariz junto a otros miembros del partido. Vázquez promete crear en este último enclave la primera ludoteca termal de España si continúa al frente del Concello tras las elecciones municipales del día 26. Tendría capacidad para 30 personas y todo el material estaría relacionado con el agua: juegos, libros y material informático. El objetivo es inculcar los valores termales de Ourense y el respeto por el medio ambiente.

"Reivindicamos dunha vez por todas as marxes do Miño como a gran área de esparexemento de Ourense, con dotacións que comezarán a ser unha realidade de forma inmediata. Pero será preciso contar coa forza suficiente que impida que a oposición siga a dicir 'non", expresa el regidor. El PP asegura que convertirá el río Miño en un referente del ocio, el turismo y el deporte, a través del programa "Ourense, cara ao Miño".

Además de la ludoteca termal mirando al cauce, la oferta para ciudadanos y turistas se completaría con la construcción -ya anunciada en este mandato- del 'glamping' de Untes -un camping de diseño-, con dos centros de deportes náuticos en Oira y Untes, así como con un aparcamiento para caravanas.

Vázquez destaca que la ludoteca termal se convertirá en "unha proposta estratéxica para o noso turismo, xa que mellorará a experiencia das familias con nenos pequenos, ofrecéndolles a oportunidade de conciliar o seu relax cunha atención profesional para os menores de cinco anos. Dámoslle resposta a unha importante demanda da nosa cidadanía".