El remedio biológico contra la velutina ideado por escolares triunfa en Galiciencia

El esfuerzo dedicado por más de 150 escolares a dar respuesta a las preguntas que les plantea su entorno y a diseñar proyectos innovadores que durante tres días se exhibieron en la carpa de la Galiciencia, en la Tecnópole, vivió ayer uno de los momentos más emocionantes de la feria, la entrega de premios y el reconocimiento al talento que estos científicos noveles demuestran ya a edades tempranas. En este caso, fueron felicitados por el conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, que destacó la alta calidad y nivel tecnológico de las 79 propuestas presentadas y explicó que son la mejor muestra de que la ciencia en Galicia tiene futuro.

El proyecto de lucha biológica contra la avispa velutina desarrollado por los estudiantes Nuno Sinde y Pedro Fernández, del Colegio Internacional SEK-Atlántico de Poio (Pontevedra), resultó ganador absoluto del certamen, en el que también destacaron los proyectos de los ourensanos Pablo Páramo, de Maristas, que diseñó un coche que no arranca si el conductor está ebrio, e Iria González, alumna del Campamento Tecnológico de la Tecnópole, que cuestionó la veracidad del supuesto azar que centra el programa televisivo The Wall.

La propuesta del equipo de Poio, que investigó y testó con éxito el empleo de un hongo silvestre para combatir la invasión de la avispa asiática, fue el mejor valorado por los 40 miembros del jurado entre los 50 proyectos que competían por el premio final, dotado con 1.000 euros para financiar su participación la feria científica de carácter estatal Exporecerca 2020, que se celebra en Barcelona.

Los miembros del jurado valoraron la sofisticada presentación del proyecto y la sorprendente forma de abordar un problema que cada vez es más preocupante dentro y fuera de Galicia. De hecho, el stand de Nuno y Pedro despertó la curiosidad de los asistentes al presentar un nido de avispa velutina que se podía observar de cerca y varias placas de cultivo que mostraban los resultados de su método.

Los estudiantes partieron de la idea de buscar un agente natural para controlar la invasión de este insecto, procedente de Asia y que está destruyendo muchas colmenas en el norte de la Península Ibérica desde su llegada en 2005. La solución, testada con éxito, es el hongo Cordyceps militaris, que, tal y como pudieron comprobar, puede inocularse en los nidos de las avispas y alimentarse de las quitinas de sus larvas, reduciéndose así su población y evitando el uso de insecticidas químicos.

Los estudiantes proponen su uso en todo el suroeste francés, el norte de España y el norte de Portugal, especialmente en sus zonas húmedas, que es donde la velutina se instaló gracias a una perfecta adaptación al clima atlántico europeo.

El segundo premio, dotado con 500 euros para asistir a la feria científica vasca homóloga de la Galiciencia, la Zientzia Azoka, fue para el sistema de encendido inteligente para vehículos acoplado a un alcoholímetro, que evita que personas con una tasa superior a la permitida puedan conducir ebrias bloqueando automáticamente, y sin opción a manipularlo, el arrancado del motor. Su autor, Pablo Páramo, del Colegio Maristas Santa María de Ourense, se propuso contribuir a paliar una de las principales causas de los accidentes de tráfico: el consumo de alcohol y drogas. Su ingenio incorpora un sensor conectado al móvil del conductor que, en caso de que la prueba de alcoholemia sea positiva, le pregunta al usuario si quiere un taxi llamándolo de forma automática.

El tercer premio se lo llevó Iria González, del Campamento Tecnológico T2W de Tecnópole. Esta estudiante ourensana demuestra que la aparente base de azar del programa de televisión The Wall no es así. En este programa, se lanza una esfera en caída libre dentro de una máquina de más de 12 metros de altura para determinar la cantidad de dinero que el concursante recibirá. En teoría, es el azar el que decide donde aterriza la esfera entre las 15 zonas de recepción que tiene asignada una suma de capital, pero Iria demuestra que las probabilidades de cada zona no son iguales y que estas varían según la zona de lanzamiento. La alumna recibió 200 euros para cubrir los gastos de su participación en el programa de actividades organizado por los Museos Científicos Coruñeses en la Semana de la Ciencia.

También se entregaron varias menciones especiales por categorías. En la de salud y buenos hábitos resultaron ganadores Roi Santos y Sofía Prieto, del Colegio SEK-Atlántico de Poio por su propuesta de una cadena de comida rápida saludable, orgánica y personalizada para cada cliente; el proyecto de concienciación sobre la protección solar de Andrea Lage y Noa Fernández, del IES María Casares de Oleiros (A Coruña), recibió la mención a la mejor presentación y comunicación oral.

"ComunicaTEX", creado por María Buceta e María Seoane, del IES A Xunqueira II de Pontevedra, fue reconocido como el proyecto más innovador por su aportación a la inclusión social a través de tecnología vestible.

Finalmente, el estudio sobre la ecología y distribución de la donacilla cornea en la Ría de Aldán realizado por alumnas del Colexio Alborada de Vigo recibió la mención al método científico y proceso de investigación mejor definido.