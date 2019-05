Primera "Mostra do Comercio de O Ribeiro"

El CCA de O Ribeiro celebra hoy y mañana su primera Mostra do Comercio, en la Alameda de Ribadavia, con 26 negocios exponiendo sus productos y servicios, una zona de restauración con bocadillos, hamburguesas, dulces, y más, y una zona infantil con hinchables. Hoy habrá un taller para diseñar una taza personalizada, a las 21.00 el dúo All of me. Mañana una cata de vinos, dos desfiles, un taller de cosmética natural, y más.