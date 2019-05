Investigan si fue intencionado el fuego que arrasó A Chavasqueira

La investigación de la Policía Nacional sobre el incendio que calcinó la madrugada del 24 de abril las instalaciones de madera del complejo termal privado de A Chavasqueira apunta a la posibilidad de que el fuego no fuera producto de un cortocircuito, sino provocado. Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Judicial se han hecho cargo de las pesquisas para, de confirmarse dicha hipótesis, identificar y detener al presunto autor o autores del delito. La Policía Científica y la unidad canina, que realizaron la inspección ocular de las ruinas, plasmarán sus conclusiones en un informe. Después de que trascendiera como hipótesis posible la causa intencional, la comisaría de Ourense solo dijo: "La Policía no puede dar el resultado final de la inspección ocular en tanto en cuanto están judicializadas las diligencias, aparte de no haber sido emitido dicho informe".

La Policía continúa con el análisis de las pruebas e indicios recabados. Este lunes perros especialistas en incendios procedentes de la Unidad de Guías Caninos llegados de Madrid inspeccionaron las instalaciones termales calcinada. La Policía Nacional de Ourense ha contado también con la colaboración de compañeros de la Policía Científica procedentes de Madrid.

La magistrada de Instrucción 3 de Ourense, Eva Armesto, ha abierto diligencias para esclarecer los hechos. El subdelegado de Gobierno, Emilio González Afonso, dijo ayer: "La policía está investigando en distintas hipótesis, no se descarta ninguna posibilidad. Hasta ahí".