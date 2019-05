Fumega persigue proyectos realistas para O Carballiño y seguir con superávit

El actual alcalde y candidato a la alcaldía de O Carballiño por el PSOE, Francisco Fumega, presenta con orgullo una candidatura de "vecinos que quieren a su pueblo".

Durante su estancia en la alcaldía dice ha logrado sanear las cuentas del concello y "eso nos permitirá seguir abordando proyectos de mejora". No cree en grandes ideas imposibles de realizar por lo que "apostamos por propuestas y proyectos sostenibles, por una política basada en realidades". Quiere seguir en la línea de tener superávit pero no guardarlo sino para invertirlo, y dice que el concello está saneado, y antes de diciembre se invertirán 700.000 euros para terminar la reforma de la red viaria. Apuesta por más políticas deportivas, educativas y culturales, con más convenios, y destaca la mejora de la red lumínica que llevará al rural y su abastecimiento. Proyecta una zona verde detrás del consistorio, gestiona más suelo en el polígono, y quiere un gran parque de aventuras en la Finca do Castelo.