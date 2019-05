Absuelta de un atropello: iba "despacito" y era difícil que hubiera visto al peatón

El juez del Penal 1 absuelve a una conductora acusada de un atropello, la mañana del 9 de enero de 2018, a un hombre en un paso de peatones en la Avenida de Celanova de A Valenzá, que sufrió lesiones leves. La visibilidad era muy escasa -aún no había salido el sol-, llovía y la vía estaba mal iluminada. El peatón no llevaba reflectante y la conductora iba "a una velocidad muy baja". Ella declaró que "a 20 o 30" km/h. Según un policía local, "despacito", pues el coche no tenía daños y se detuvo poco después del paso. Además, que el peatón estuviese en el extremo derecho de la calzada "reducía las posibilidades de ser visto por la conductora", dice el juez.