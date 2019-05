Vigilancia y tratamiento psiquiátrico para un brigadista que prendía fuego al ir a trabajar

Prendía fuego con un mechero antes de iniciar su jornada laboral como trabajador de la brigada de extinción de incendios forestales del Concello de Lobios. Ocurrió en tres ocasiones entre agosto y octubre de 2017, uno de los peores años para Ourense en número de incendios y daños causados por el fuego. El responsable de tres de ellos registrados en Lobios y Entrimo, M.G.F. , fue juzgado ayer en la Audiencia por un delito continuado de incendio forestal. Ardieron 3,35 hectáreas y su extinción generó un gasto de 18.000 euros.

Ministerio Fiscal, defensa y servicios jurídicos de la Xunta de Galicia llegaron a un acuerdo previo a la celebración de la vista, y en atención al grave trastorno psicopatológico que sufre el acusado, la acusación rebajó la petición inicial de cinco años y medio de prisión a tres que, según explicó su letrado a la salida de la vista, Óscar Pazos, se traducirá en tres años de libertad vigilada y la obligación a someterse a tratamiento psiquiátrico durante ese período.

Su abogado explicó que su patología no es la de un pirómano, ya que, en realidad, "no entendía sus actos; él dice que no sabía por qué prendía fuego, que llegaba y prendía, pero no entendía la trascendencia". Afirma que está arrepentido y que, en la actualidad, su estado "ha mejorado".

Además, el extrabajador de la brigada de Lobios deberá abonar una multa de 1.440 euros e indemnizar a la Xunta con los 18.000 euros invertidos en la extinción de los tres fuegos que afectaron al Xurés. El acusado tampoco podrá ocuparse, durante un período de cinco años, en actividades relacionadas con las brigadas forestales ni con el monte.

El acusado reconoció los hechos que describe en su escrito la fiscal especializada en Medio Ambiente, Carmen Eiró. Así, admite que prendió tres fuegos con un mechero cuando acudía, en su vehículo propio, a comenzar su jornada laboral como brigadista.

En los tres casos, las condiciones climatológicas eran favorables a la propagación de las llamas debido a las altas temperaturas. El primero, el 22 de agosto de 2017, en montes próximos a Silvares de Grou, Lobios, arrasó dos hectáreas con pinos de más de 25 años. El 27 de septiembre prendió fuego en el monte comunal Feiravella de Entrimo, y ardieron 0,25 hectáreas de pinos y robles. El 2 de octubre incendió el monte Suigrexa, perteneciente a la comunidad de vecinos de San Martiño de Araúxo, en Lobios, con un resultado de 1,10 hectáreas de una plantación de pinos y robles calcinada.