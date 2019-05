La madre de Alexandre Walter Boghiu no entiende que los dos culpables del asesinato con alevosía de su hijo puedan seguir caminando libremente por las calles de O Carballiño a pesar de que un jurado los ha condenado y se enfrentan a una pena de 15 a 17 años.

Deseaba el veredicto para dejar de verles pero ahora que la Audiencia les mantiene en libertad provisional hasta sentencia firme se ve perdida: "No lo entiendo, no me entra en la cabeza, si el jurado los declaró culpables... Voy a tener que empezar de nuevo, verlos por la calle como si se estuviesen riendo en mi cara; prefiero no salir de casa para no verlos más, me destrozaron la vida".

Constanta Paula lloraba ayer de desesperación. Nadie, y mucho menos ella, tras conocer el veredicto, dice, esperaba que los dos culpables continuasen en libertad provisional. "Estamos todos consternados, yo estoy muy dolida y muy decepcionada después de la alegría que tuve el día del veredicto", relata.

La alegría duró menos de 24 horas, tras conocer que el ingreso en prisión podría demorarse varios años mientras el TSXG y el Tribunal Supremo resuelvan los previsibles recursos y la sentencia sea firme. "Confiaba mucho en la justicia ¿pero qué justicia es esta?", se pregunta la madre, que pide rapidez para llegar a una resolución definitiva y anuncia que recurrirá la decisión de la magistrada. Uno de los acusados, lamenta, "lloró ante la jueza porque tiene una hija pequeña, pero el mío ya no puede defenderse".