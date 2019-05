La madre de la víctima del caso 'A Esmorga': "Veré a los asesinos por la calle, será como si se riesen en mi cara"

"Consternada y decepcionada" con la justicia, así se siente Constanta Paula Boghiu, la madre de Alexandru Walter Boghiu, el joven rumano asesinado en el caso 'A Esmorga'.

El pasado martes se conocía el veredicto del jurado popular, que consideraba tanto a Eduardo L.F. como a Óscar E.L. responsables en la misma medida de la muerte violenta de joven de 22 años el 20 de diciembre de 2014, al que arrojaron al canal de Viñao, en Boborás.Sin embargo, ambos permanecerán en libertad provisional hasta que la sentencia sea firme.

Tras conocer el veredicto, la madre de la víctima mostraba su satisfacción, una sensación que cambió radicalmente cuando supo que los acusados no ingresarán en la cárcel por el momento.

"Confiaba mucho en la justicia pero ¿qué justicia es esta?, voy a verlos por la calle, como si se rieran en mi cara, prefiero no salir más de casa" explicaba esta mañana Constanta Paula en declaraciones a Onda Cero Ourense y que ella misma pedía que se difundiesen en el resto de medios de comunicación.

"No lo entiendo nada, no me entra en la cabeza, nos han destrozado la vida", sentenciaba.