"No hay razones para seguir retrasando la apertura 24 horas de hemodinámica"

Una de las reivindicaciones directas que expresa este informe del estado de la sanidad ourensana es el servicio de hemodinámica para patologías cardiacas urgentes como infartos de miocardio que tienen todavía un horario limitado que obliga cuando el suceso médico se produce fuera del horario de atención en Ourense a derivarlo a Vigo

"Disponiendo ya de desde hace años en el CHUO de una sala de hemodinámica de alto nivel, no hay razones para alargar más la implementación del servicio por 24 horas los 365 días del año en Ourense. No son precisos más informes para prolongar la limitación del horario actual. Es perfectamente posiblemantener, durante todo el día, la calidad y la excelencia en la asistencia actual con el equipo de hemodinamistas del que disponemos. Solo son precisos para ello ajustes de gestión que no deberían suponer ninguna barrera. Exigimos, por tanto como Foro Liceo que, sin demora, se resuelva esta deficiencia, para que no exista inequidad en la atención, razonan.