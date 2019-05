La madre: "Por fin ahora mi hijo descansa en paz"

Tras la lectura del veredicto se vivieron momentos de tensión en la sede judicial. A la salida de los acusados, que durante el juicio defendieron que la muerte se trató de un accidente, una de las familiares de Alexandru Walter Boghiu dijo "¡Por fin se hizo justicia!" y una allegada de Eduardo respondió: "¡Tú qué sabrás!". La pariente reaccionó: ""¡Sinvergüenzas!" Constanta Paula, la madre de la víctima, celebró el veredicto, visiblemente emocionada. "Estaba muy ansiosa, muy nerviosa. Por fin ahora mi hijo descansa en paz. Gracias a todos se hizo justicia. Era un niño muy bueno y no se merecía esto. Doy gracias a todos los que me ayudaron y me apoyaron. Yo dije que lo mataron y tenía razón. Me lo decía el corazón. Sabía que fueron los dos aunque intentaron salvarse. Estoy muy agradecida a la jueza, la fiscal y mi abogado. Me ayudaron un montón. Gracias a Dios, mi hijo descansa en paz".